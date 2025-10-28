Ai là người cần được yêu thương, tôn trọng và đối xử tử tế nhất?

Oanh luôn dè chừng, không dám thể hiện tính cách, sở thích của mình - Ảnh minh họa: Freepik

Mỗi khi mua món đồ gì đó cho bản thân, Oanh thường tỏ ra dễ dãi với câu cửa miệng "sao cũng được". Nếu là thực phẩm, lỡ cô nhận phải thứ dở một chút cũng không sao, nhưng khi mua quà biếu, tặng bạn bè và những mối quan hệ xung quanh Oanh lại rất kỹ tính.

Thậm chí, Oanh đưa mình ra làm vật thí nghiệm trước. Nếu là thực phẩm, Oanh phải mua ăn xem cho ngon không, rồi mới dám mua biếu. Đồ dùng cũng vậy, Oanh phải xài trước, xem có thực sự hiệu quả, có thiết thực hay không mới dám mua tặng.

Có lần, Oanh mua cả chục ký hạt dinh dưỡng để tặng bạn bè, nào ngờ trúng ngay đợt hàng không ngon như lần trước từng ăn, Oanh liền giữ lại dùng dần và đặt mua món khác chất lượng hơn để tặng.

Tôi nói với Oanh, chẳng phải chính bản thân mình cũng cần được đối xử một cách tôn trọng, yêu thương nhiều như đối với người khác, sao Oanh chỉ dành những thứ tốt nhất cho người ngoài, còn bản thân mình thì dùng gì cũng được?

Oanh nói rằng cô ấy muốn có sự hoàn hảo mỗi khi biếu, tặng người khác bất cứ món gì. Oanh luôn phải dò ý người đối diện xem họ thích hay ghét, nên cả những đề tài trò chuyện, Oanh cũng ngập ngừng nên nói điều gì, không nên nói điều gì.

Oanh không dám thú nhận thực trạng của mình với mội số người, như chuyện đang sống với ai, đã kết hôn chưa… Không phải Oanh thiếu chân thành hay có ý gì, mà chỉ là cô ấy cần phải nói theo hướng khiến người đối diện hài lòng nhất. Cô nghĩ sự hài lòng của người đối diện mới làm cho cuộc trò chuyện cởi mở, vui vẻ.

Vậy nên, đến cả sở thích của mình, Oanh cũng không thoải mái đề cập với người đối diện vì sợ lỡ đâu họ không thích, thành ra cô chọn im lặng để an toàn. Oanh luôn có nỗi sợ bị ghét bỏ, chỉ trích hay làm người khác thất vọng.

Oanh còn đặt nhu cầu, mong muốn của người đối diện lên hàng đầu và sẵn sàng đáp ứng theo. Điều mà Oanh nhầm lẫn đó là luôn tin rằng giá trị của bản thân mình được xây dựng trên sự yêu quý, công nhận và sự hài lòng của người khác.

Không ít người cư xử thiếu tử tế với bản thân như Oanh, bắt nguồn từ nhiều nguyên do, có thể do tổn thương tâm lý từ thời ấu thơ, đứa trẻ bên trong của họ được cài đặt sẵn là nó phải đáp ứng được nhu cầu của người khác để nhận lại tình yêu thương. Hoặc cũng có khi là do sự thiếu tự tin, khiến họ luôn phải hy sinh bản thân để chứng minh giá trị của mình.

Sống với mong muốn của người khác quá lâu, Oanh không còn hiểu rõ mình muốn gì, thích gì. Việc kết nối với bản thân càng trở nên khó khăn giữa thời buổi quá nhiều thứ chi phối tâm trí như hiện tại. Điều này kéo dài càng khiến cô dễ rơi vào trạng thái chơi vơi, mất phương hướng, ý nghĩa trong cuộc sống.

Tôi có người bạn tên Tín. Tín không ngại thể hiện cá tính trên mạng xã hội. Bất kể bạn bè trên ấy ủng hộ hay không, anh cũng chẳng bận tâm. Tín có thói quen chia sẻ hoạt động tập thể thao của anh với tần suất rất dày. Có thể ai đó nói ra nói vào về việc ấy, Tín không ngại viết thẳng lên status: “Tôi biết có người không thích tôi đăng ảnh phòng tập, nhưng kệ, vì tôi thích mà!”.

Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Không có nghĩa là bản thân phải bất chấp thỏa mãn chính mình. Cuộc sống luôn cần có sự hài hòa, mọi thứ ở ngưỡng vừa phải sẽ tốt. Tôi thích đoạn thoại trong bộ phim Người thừa kế số 1 của Thái Lan mà tôi đang xem. Người mẹ ôm lấy đứa con đang bị tổn thương tâm lý, nói rằng: “Mẹ không cần con hoàn hảo, chỉ cần con sống vui”. Đó mới là tình yêu thương đúng nghĩa.

Yêu chính mình là tình yêu cần được chăm chút nhiều nhất ( ảnh minh họa: Shutterstock)

Với tôi, nếu như để ai đó yêu thương mình và mình phải làm hài lòng họ thì đó là thứ tình yêu thương có điều kiện. Một khi mình không còn đáp ứng được điều kiện đối phương đưa ra, mình cũng sẽ mất đi tất cả. Tôi mong Oanh sớm nhận ra điều đó, để cô biết rằng, người cần được yêu thương, tôn trọng và đối xử tử tế nhất không ai khác là chính mình!