Ai là chủ hồ chứa nước bị vỡ gây lũ cuốn chết người ở Lâm Đồng khiến dư luận bức xúc?

Sáng 2-11, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả vụ vỡ hồ chứa nước của một doanh nghiệp tư nhân gây lũ cuốn tại khu vực Cây Cà, thôn 1, xã Tuy Phong.

Hiện nay, nước tại khu vực phía cuối hồ chứa đã rút dần, người dân và chính quyền dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Riêng thi thể bé bé gái 13 tuổi bị cuốn trôi đã được đưa về nhà để lo hậu sự.