Ai gánh món nợ gần 45 nghìn tỷ của EVN?

Vì thế, tập đoàn kiến nghị đưa số lỗ này vào giá bán điện bình quân, coi như chi phí hợp lệ theo Luật Điện lực. Ngoài ra, chênh lệch tỷ giá, chi phí cung ứng chưa phân bổ cũng được đề nghị tính vào giá. Hiểu một cách thẳng thắn, người tiêu dùng sẽ phải trả dần cho những khoản thâm hụt đã phát sinh từ trước.

Trong giai đoạn 2022–2023, giá nhiên liệu thế giới leo thang vì bất ổn địa chính trị, chi phí mua điện tăng mạnh, khiến EVN lỗ khoảng 50.000 tỷ đồng. Dù đã cắt giảm chi phí, tái cơ cấu, đến cuối năm 2024, công ty mẹ EVN vẫn còn gánh khoản lỗ hơn 44.792 tỷ đồng. EVN cho rằng khoản lỗ này khiến vốn Nhà nước bị bào mòn, đi ngược nguyên tắc bảo toàn vốn đầu tư.

Cũng như nhiều lần trước khi tăng giá điện trước đây, xuất hiện câu hỏi: ai sẽ gánh rủi ro về giá điện – Nhà nước, doanh nghiệp hay người dân?

Nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường là bán phải cao hơn mua. Nhưng với EVN, tình thế ngược lại diễn ra trong nhiều năm: giá than, khí, dầu nhập khẩu tăng mạnh, trong khi giá bán lẻ điện bị giữ ở mức thấp bởi cơ chế điều hành hành chính.

Chính sách mua điện tái tạo theo giá FIT ưu đãi – vốn có ý nghĩa khuyến khích đầu tư xanh – lại trở thành gánh nặng trong cân đối tài chính. EVN còn phải đối mặt với nợ phải thu lớn, dòng tiền căng thẳng, nghĩa vụ trả nợ vay cao, trong khi bộ máy vẫn cồng kềnh và phải duy trì cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa mà thiếu cơ chế bù đắp chi phí. Thêm vào đó, biến động tỷ giá khiến chi phí nhập khẩu và trả nợ ngoại tệ đội lên hàng chục nghìn tỷ đồng.

Có thể nói, khoản lỗ của EVN không chỉ xuất phát từ khâu quản trị, mà còn do cơ chế giá bị trói chặt, vừa làm hao mòn vốn Nhà nước, vừa triệt tiêu động lực đầu tư mới. Câu hỏi đặt ra: đến bao giờ chúng ta mới dám để giá điện vận hành theo nguyên tắc thị trường?

Lý lẽ của EVN – và những dấu hỏi

Theo Luật Điện lực, giá bán lẻ điện phải phản ánh đúng, đủ chi phí hợp lý và có lợi nhuận để tái đầu tư. Bộ Công Thương cũng thừa nhận Nghị định 72/2025 cần sửa đổi để cơ chế điều chỉnh giá kịp thời, minh bạch hơn.

Nhưng việc gộp khoản lỗ quá khứ vào giá điện đặt ra câu hỏi về công bằng: người dân và doanh nghiệp hôm nay có nên trả cho những rủi ro, sai số đã phát sinh từ trước?