Ai đứng tên 80 sổ đỏ của Ngân 98?

Ngày 15/10, trong sự giám sát của Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM và sự chứng kiến của ca sĩ Lương Bằng Quang, lực lượng chức năng tiến hành mở két sắt liên quan đến bị can Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98).

Bên trong két, cảnh sát phát hiện 80 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 8.000 USD tiền mặt và 4 sổ tiết kiệm với tổng giá trị khoảng 3,2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng tạm giữ hai ô tô hạng sang để phục vụ công tác xác minh.

Hiện, thông tin Ngân 98 sở hữu 80 sổ đỏ, nhiều tiền mặt và sổ tiết kiệm khoảng 3,2 tỷ đồng khiến dư luận quan tâm. Công chúng đặt câu hỏi 80 sổ đỏ và tài sản của Ngân 98 được cơ quan chức năng xử lý thế nào sau khi cô bị bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Ngân 98 có quyền đứng tên 80 sổ đỏ?

Trao đổi với Tiền Phong về những vấn đề pháp lý phát sinh từ vụ việc, giảng viên - luật sư Nguyễn Quốc Cường (Đoàn Luật sư TPHCM, sáng lập công ty luật Inlaw Vietnam) giải đáp thắc mắc ai là người đứng tên 80 giấy chứng nhận quyền sở hữu đất tìm thấy trong két sắt tại nhà Ngân 98.

Luật sư cho biết pháp luật Việt Nam hiện nay không quy định giới hạn số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà một cá nhân được đứng tên. Một người có thể sở hữu và đứng tên nhiều sổ đỏ khác nhau, miễn là việc sở hữu và sử dụng các thửa đất đó là hợp pháp.

Điều quan trọng là người đứng tên phải chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của tài sản. Nếu toàn bộ các giao dịch chuyển nhượng, mua bán được thực hiện đúng quy định, có chứng từ rõ ràng và không vi phạm hạn mức sử dụng đất hoặc nghĩa vụ thuế, việc sở hữu nhiều bất động sản không vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, trong bối cảnh bị can đang bị điều tra hình sự, toàn bộ tài sản cần được rà soát kỹ để xác định có hay không yếu tố bất hợp pháp trong nguồn tiền hình thành.