Ai đăng quang Hoa hậu Hòa bình 2025

Thái Lan, Philippines, Ghana, Venezuela, Guatemala, Indonesia... đang được xem là những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Đại diện nước chủ nhà Thái Lan - Sarunrat Puagpipat đang được nhiều khán giả và các diễn đàn sắc đẹp dự đoán đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Trong đêm bán kết hôm 15/10, người đẹp nhận được nhiều giải thưởng do các chuyên trang sắc đẹp bình chọn. Sarunrat Puagpipat không giỏi tiếng Anh nhưng vẫn được đánh giá cao. Người đẹp 28 tuổi, cao 1,7 m, là người mẫu và người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Hiện đại diện Thái Lan đã vào top 15 phần thi tài năng và top 8 Country's Power of the Year. Đại diện Philippines - Emma Tiglao nằm trong nhóm thí sinh sáng giá cho vương miện. Sau các vòng thi, đại diện Philippines vào top 8 Country's Power of the Year, top 15 thí sinh tài năng và top 10 Miss Popular Vote. Người đẹp 31 tuổi, cao 1,75 m, tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch và đang hoạt động với tư cách MC, người mẫu. Tiglao có 280.000 người theo dõi trên Instagram, là một trong những thí sinh có sức ảnh hưởng lớn tại cuộc thi năm nay. Đại diện Indonesia - Vina Sitorus là ứng viên gây chú ý tiếp theo ở khu vực châu Á. Cô 26 tuổi, có vẻ đẹp hiện đại và nóng bỏng. Người đẹp đang là nhà hoạt động môi trường, doanh nhân xanh hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản bền vững. Vina thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội như quyên góp cho trận động đất Cianjur và làm công tác xã hội tại các trại trẻ mồ côi. Cô là Đại sứ Thanh niên về Mục tiêu toàn cầu và nhiệt tình ủng hộ các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) do Liên Hợp Quốc đặt ra. Đại diện Indonesia có tài khoản cá nhân đạt 893.000 người theo dõi. Đại diện Venezuela - Nary Battikha được nhiều chuyên trang nhan sắc đánh giá đạt thành tích cao. Người đẹp năm nay 30 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,8 m và gương mặt sắc sảo, hiện đại. Battikha sinh xuất thân từ một gia đình gốc Syria có truyền thống kinh doanh. Sau khi hoàn thành chương trình trung học, cô quyết định định cư tại Mỹ để học tiếng Anh. Hiện người đẹp đã tốt nghiệp ngành Kinh tế Kinh doanh tại Đại học Metropolitan ở Caracas. Ở Miss Grand, Battikha đạt giải thưởng riêng của nhà tài trợ và lọt vào top 20 Country's Power of the Year. Đại diện Guatemala - Ana-Sofia Lendl đang là thí sinh nổi trội của khu vực châu Mỹ. Người đẹp 28 tuổi đang là nhà báo và nhà thiết kế nội thất, có khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Ana-Sofia Lendl thuộc nhóm thí sinh có kỹ năng trình diễn ấn tượng, chuyên nghiệp, hình thể mảnh mai. Đại diện Colombia - Laura Ramos đang là người dẫn đầu bình chọn ở hạng mục Miss Popular Vote, chiếm lợi thế lớn trước chung kết Hoa hậu Hòa bình 2025. Laura Ramos Ramírez năm nay 29 tuổi, là người mẫu, kiến trúc sư. Laura Ramos Ramírez cũng là tay đua mô tô chuyên nghiệp. Người đẹp có bằng thạc sĩ chuyên ngành Kiến trúc và đang tiếp tục học để trở thành phi công tư nhân trong tương lai. Laura hiện làm điều phối viên dự án tại một công ty kiến trúc ở Mỹ. Người đẹp có 12 năm hoạt động xã hội với tư cách là tình nguyện viên và hiện là thành viên tích cực của Quỹ LLF tại Mỹ. Đại diện Mexico cũng là ứng viên nổi bật của châu Mỹ. Người đẹp năm nay 25 tuổi, từng theo học tại Viện Khoa học Nông nghiệp (ICAP) thuộc Đại học Tự trị Bang Hidalgo (UAEH), chuyên ngành Thú y và Chăn nuôi. Cô có chiều cao ấn tượng 1,75 m và hình thể nóng bỏng đậm chất Latinh. Đại diện Tây Ban Nha - Aitana Jiménez được xem là ứng viên nổi bật nhất khu vực châu Âu. Aitana Jiménez năm nay 25 tuổi, là sinh viên chuyên ngành tâm lý, đồng thời là người mẫu. Người đẹp tham gia đấu tranh cho những cộng đồng dễ bị tổn thương, đặc biệt là những người đang phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe tâm thần. Đại diện Tanzania - Beatrice Alex là ứng viên nổi bật của châu Phi. Cô là bạn cùng phòng với đại diện Việt Nam - Yến Nhi. Người đẹp năm nay 25 tuổi, đã có bằng cử nhân Mỹ thuật và Thiết kế của Đại học Dar es Salaam và có năng khiếu ca hát ấn tượng. Beatrice tích cực tham gia hoạt động xã hội. Cô ủng hộ dự án tiếp cận giáo dục toàn diện và bình đẳng cho trẻ em khuyết tật, đặc biệt là ở các cộng đồng khó khăn. Đại diện Martinique - Axelle René cũng là ứng viên được fan yêu thích. Người đẹp năm nay 24 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,77 m cùng thân hình săn chắc, quyến rũ. Axelle Rene từng đăng quang danh hiệu Miss Martinique 2022 và giành quyền đại diện quốc gia tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71. Cô hiện làm người sáng tạo nội dung cho Hội Sinh viên Khoa học Trái Đất và Hành tinh. Công việc mơ ước của cô là trở thành Giám đốc Đài quan sát Núi lửa và Địa chấn học của Martinique. Đại diện Ghana - Maria Faith Porter hiện là ứng viên sáng giá nhất khu vực châu Phi. Người đẹp năm nay 26 tuổi, là nghệ sĩ biểu diễn có tầm ảnh hưởng ở Ghana và trên các sân khấu quốc tế. Faith đã biểu diễn tại hơn 10 quốc gia, sản xuất các ca khúc với tổng lượt phát trực tuyến vượt mốc một triệu lượt nghe. Cô cũng là người sáng lập nhóm nhạc acappella Frequency - từng giành nhiều giải thưởng danh giá ở Ghana. Đại diện Việt Nam - Yến Nhi không thuộc nhóm thí sinh sáng giá do các chuyên trang bình chọn. Người đẹp cao 1,72 m, hình thể quyến rũ, thần thái trình diễn tự tin. Tuy nhiên, cô gặp nhiều khó khăn do khả năng tiếng Anh hạn chế. Yến Nhi vẫn có cơ hội lọt vào top 20 trong chung kết nếu chiến thắng giải thưởng Country's Power of the Year do khán giả bình chọn.