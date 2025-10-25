Ai đã tặng 130 triệu USD cho Bộ Quốc phòng Mỹ giữa lúc chính phủ đóng cửa?

Giữa lúc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa do bế tắc ngân sách, Bộ Quốc phòng (DOD) bất ngờ tuyên bố đã nhận khoản quyên góp trị giá 130 triệu USD từ một nhà tài phiệt giấu tên để hỗ trợ chi trả lương cho quân nhân.

Đây là động thái hiếm có trong lịch sử tài chính của Lầu Năm Góc, khiến dư luận Mỹ đặt nhiều câu hỏi về tính minh bạch và hợp pháp của khoản tiền này.

Tổng thống Trump nói người tặng 130 triệu USD không muốn lộ danh tính hay được ghi nhận công khai. (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell xác nhận thông tin vào ngày 24/10, cho biết Bộ Quốc phòng đã tiếp nhận khoản quyên góp “theo quyền hạn chung về việc nhận quà tặng”. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ danh tính người tặng, cũng như việc người này là công dân Mỹ hay người nước ngoài.

“Khoản quyên góp được đưa ra với điều kiện duy nhất: phải được dùng để bù đắp chi phí trả lương và phúc lợi cho binh sĩ” ông Parnell nói. “Chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ này, nhất là sau khi phe Dân chủ quyết định ngừng chi trả lương cho quân đội.”