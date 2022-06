Mùa hè nóng bức, oi ả và mọi người có xu hướng tìm đến những đồ uống có tính giải nhiệt. Trà atiso chắc chắn là món không thể bỏ qua trong những ngày thời tiết khó chịu như vậy. Tuy nhiên, khi uống trà atiso cần lưu ý 1 điều cực kỳ quan trọng.

Ai cũng thích uống trà atiso để giải nhiệt mùa hè nhưng cần lưu ý 1 điều quan trọng

Đó là tuyệt đối không lạm dụng uống trà atiso dù với bất cứ mục đích nào. Lương y Vũ Quốc Trung (Phòng Chẩn trị Y học Cổ truyền, Hội Đông y Việt Nam) cho biết, việc lạm dụng atiso, tầm 2 lít nước atiso trở lên mỗi ngày, có thể gây ra những tác hại không tưởng.

Một là gây suy giảm chức năng gan. Mặc dù atiso là loại thảo dược có thể chữa bệnh, người sử dụng không nên dùng thiếu kiểm soát vì cực kỳ hại gan.

"Khi uống quá nhiều cứ tưởng là càng tốt cho gan nhưng thực ra việc tiêu thụ nhiều atiso vào cơ thể lại khiến gan, thận làm việc nhiều hơn để đào thải phần dư thừa chất ra bên ngoài. Do đó, lúc này atiso không tốt cho cơ thể nữa mà lại gây hại cho chính người sử dụng", lương y chia sẻ.

Hai là khi uống quá nhiều, chất chát trong trà atiso khiến khung ruột co thắt, thậm chí co cứng. Cơ thể dễ bị thừa sắt do lạm dụng trà atiso. Tuy nhiên lại thiếu các nguyên tố vi lượng như kẽm, crom, mangan… Đây lại là những khoáng chất rất cần thiết cho hệ miễn dịch. Do đó, sử dụng quá nhiều atiso có thể khiến bạn chán ăn, mệt mỏi, buồn bã…