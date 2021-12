Ai có lỗi sau thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020?

Còn huấn luyện viên Park Hang-seo, khi được hỏi về việc sử dụng Công Phượng, Văn Toàn trong thế trận mà tuyển Việt Nam chơi bóng dài bóng bổng ở cuối trận bán kết lượt về trước các trung vệ cao to của Thái Lan, ông đã phân trần rằng: "Thực ra, tôi đưa Công Phượng và Văn Toàn vào sân để 2 cầu thủ ấy đá biên. Nhưng có lẽ do quá nôn nóng nên họ đã bó vào trung lộ. Tôi không ngốc đến mức biết đối thủ có 3 hậu vệ cao to mà còn để 2 cậu ấy đá ở giữa".

Thực tế, đó đều là những chi tiết nhỏ trong cả hành trình với nhiều vấn đề lớn mà tuyển Việt Nam gặp phải ở AFF Cup 2020. Bởi ngay sau khi tuyển Việt Nam trở về từ vòng loại thứ 3 World Cup 2020 với 6 trận thua, nhiều chuyên gia đã cảnh báo thầy trò ông Park trước khi bước vào tranh tài tại AFF Cup 2020.

Đó không đơn thuần là chuyện ảnh hưởng tâm lý mà còn là việc xác định điểm rơi phong độ và chuẩn bị lực lượng cũng như làm mới chiến thuật. Tất cả những vấn đề đó đều đã không được khắc phục triệt để vì những lý do khác nhau.