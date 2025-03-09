Ai Cập đã chuyển được tổng cộng hơn 500.000 tấn hàng cứu trợ vào Gaza

Đợt chuyển hàng cứu trợ nhân đạo mới nhất từ Ai Cập vào Gaza được tiến hành sáng 3/9 với hàng chục xe tải chở đầy lương thực, thuốc men và thiết bị y tế xuất phát từ bán đảo Sinai. Tính chung từ đầu cuộc chiến tháng 10/2023, Ai Cập đã triển khai hơn 45.000 chuyến xe tải chở hơn 500.000 tấn hàng cứu trợ nhân đạo vào dải Gaza.

Xe chở nhiên liệu của LHQ từ bán đảo Sinai, Ai Cập vào Gaza qua cửa khẩu Rafah

Trong số nửa triệu tấn hàng cứu trợ mà Ai Cập đã chuyển vào Gaza, hơn 70% là hàng cứu trợ do Ai Cập trực tiếp cung cấp. Số còn lại được các quốc gia chuyển đến bán đảo Sinai của Ai Cập, trước khi phối hợp với giới chức Ai Cập và các bên liên quan đưa vào dải Gaza qua các cửa khẩu đường bộ, chủ yếu là cửa khẩu Rafah.

Song song với hoạt động trực tiếp chuyển hàng cứu trợ vào dải Gaza bằng xe tải qua các cửa khẩu đường bộ, Ai Cập còn thực hiện thả 168 lô hàng chứa 3.730 tấn lương thực từ máy bay xuống dải Gaza.

Bên cạnh nỗ lực cứu trợ nhân đạo, Ai Cập cũng tích cực đóng vai trò trung gian đàm phán giữa Israel và lực lượng Hamas, nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn, trao đổi con tin và tiến tới chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến đẫm máu kéo dài gần 23 tháng qua tại dải Gaza.