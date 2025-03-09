Ai Cập đã chuyển được tổng cộng hơn 500.000 tấn hàng cứu trợ vào Gaza

Bá Thi/VOV-Cairo| 03/09/2025 17:55

Truyền thông Ai Cập cho biết, từ tháng 10/2023 đến nay, nước này đã chuyển tổng cộng hơn 500.000 tấn hàng cứu trợ nhân đạo, chiếm 70% tổng lượng hàng cứu trợ nhân đạo đã được chuyển vào dải Gaza.

Đợt chuyển hàng cứu trợ nhân đạo mới nhất từ Ai Cập vào Gaza được tiến hành sáng 3/9 với hàng chục xe tải chở đầy lương thực, thuốc men và thiết bị y tế xuất phát từ bán đảo Sinai. Tính chung từ đầu cuộc chiến tháng 10/2023, Ai Cập đã triển khai hơn 45.000 chuyến xe tải chở hơn 500.000 tấn hàng cứu trợ nhân đạo vào dải Gaza.

ai cap da chuyen duoc tong cong hon 500.000 tan hang cuu tro vao gaza hinh anh 1
Xe chở nhiên liệu của LHQ từ bán đảo Sinai, Ai Cập vào Gaza qua cửa khẩu Rafah

Trong số nửa triệu tấn hàng cứu trợ mà Ai Cập đã chuyển vào Gaza, hơn 70% là hàng cứu trợ do Ai Cập trực tiếp cung cấp. Số còn lại được các quốc gia chuyển đến bán đảo Sinai của Ai Cập, trước khi phối hợp với giới chức Ai Cập và các bên liên quan đưa vào dải Gaza qua các cửa khẩu đường bộ, chủ yếu là cửa khẩu Rafah.

Song song với hoạt động trực tiếp chuyển hàng cứu trợ vào dải Gaza bằng xe tải qua các cửa khẩu đường bộ, Ai Cập còn thực hiện thả 168 lô hàng chứa 3.730 tấn lương thực từ máy bay xuống dải Gaza.   

Bên cạnh nỗ lực cứu trợ nhân đạo, Ai Cập cũng tích cực đóng vai trò trung gian đàm phán giữa Israel và lực lượng Hamas, nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn, trao đổi con tin và tiến tới chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến đẫm máu kéo dài gần 23 tháng qua tại dải Gaza.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/ai-cap-da-chuyen-duoc-tong-cong-hon-500000-tan-hang-cuu-tro-vao-gaza-post1227396.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/ai-cap-da-chuyen-duoc-tong-cong-hon-500000-tan-hang-cuu-tro-vao-gaza-post1227396.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Ai Cập đã chuyển được tổng cộng hơn 500.000 tấn hàng cứu trợ vào Gaza
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO