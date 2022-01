Ahn Jae Hyun đẹp trai ngỡ ngàng sau bê bối ly hôn Goo Hye Sun

Ồn ào khiến tên tuổi Ahn Jae Hyun bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chịu nhiều công kích. Anh tạm dừng mọi công việc, không xuất hiện trong bất cứ hoạt động giải trí nào.

Tuy nhiên sau một thời gian, Goo Hye Sun không đưa ra được bằng chứng Ahn Jae Hyun ngoại tình. Cô cũng có nhiều phát ngôn gây tranh cãi khiến cho cư dân mạng phẫn nộ, đồng thời cho rằng Ahn Jae Hyun đã phải chịu nhiều oan ức.

Trở lại làng giải trí qua show New Journey To The West - Spring Camp, Ahn Jae Hyun trải lòng: "Tôi đã nghỉ ngơi trong 2 năm. Tôi không biết phải làm gì hiện tại, mọi thứ thật khó cho tôi".