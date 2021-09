Ahn Hyo Seop: Thành viên 'hụt' của GOT7 và hành trình vươn tới ánh hào quang sau nhiều năm

Gia nhập làng giải trí muộn lại không sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ như các ngôi sao đồng trang lứa. Song, Ahn Hyo Seop vẫn trở thành cái tên được mọi người tin tưởng, bởi khả năng diễn xuất đã được chứng minh qua những bộ phim mà anh đã tham gia. Từ những vai phụ nhỏ lẻ không được công chúng biết đến nhiều, Ahn Hyo Seop đã nỗ lực vươn lên trở thành sao nam sáng giá của màn ảnh xứ Kim Chi.

1. Ahn Hyo Seop là ai?

Tên thật: Ahn Hyo Seop

Tên khác: Paul Ahn

Nghệ danh: Ahn Hyo Seop

Ngày sinh: 17/4/1995

Nơi sinh: Seoul, Hàn Quốc

Chiều cao: 187 cm

Cân nặng: 70 kg

Nhóm máu: A

Năm hoạt động: 2015 - nay

Công ty quản lý: Starhaus Entertainment

Instagram: @imhyoseop

Ahn Hyo Seop sinh ngày 17/4/1995 tại Seoul, Hàn Quốc. Đến năm 7 tuổi, Ahn Hyo Seop cùng với đình chuyển đến định cư ở Toronto, Canada. 10 năm sau đó, Ahn Hyo Seop một mình trở về Hàn Quốc để theo đuổi niềm đam mê với nghệ thuật.

Sau khi trở lại quê nhà, Ahn Hyo Seop được công ty giải trí JYP Entertainment chiêu mộ và trở thành thực tập sinh. Tuy nhiên, anh đã không được ra mắt với tư cách là idol và hành trình bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trong khoảng thời gian sau đó. Ahn Hyo Seop đã theo học và tốt nghiệp Đại học Kookmin, khoa Kinh doanh quốc tế.

2. Hành trình sự nghiệp và phim của Ahn Hyo Seop

2.1 Năm 2015 - 2018: Debut trong ban nhạc và tham gia đóng phim

Năm 2015, Ahn Hyo Seop gia nhập công ty giải trí Starhaus Entertainment và ra mắt cùng với nhóm nhạc dự án One O One vào ngày 1/10. Ban nhạc này gồm có Ahn Hyo Seop cùng với các diễn viên khác trực thuộc công ty như Kwak Si Yang, Song Won Suk và Kwon Do Kyun. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn nhóm đã không có thêm hoạt động mới. Nhiều người cho rằng có lẽ nhóm đã tan ra do ngừng hoạt động kể từ tháng 1/2019 dù không có bất kì thông báo chính thức nào.

Ahn Hyo Seop từng là thành viên của nhóm nhạc dự án One O One cùng với các nam diễn viên Kwak Si Yang, Song Won Suk và Kwon Do Kyun.

Cũng trong cùng năm 2015, Ahn Hyo Seop xuất hiện lần đầu trong bộ phim truyền hình của đài MBC có tên Splash Splash Love (Tình Yêu Bóng Nước) và chỉ đảm nhận vai phụ bên cạnh Yoon Doo Joon và Kim Seul Gi. Sau đó, nam diễn viên trở thành thành viên cố định của chương trình âm nhạc Always Cantare.

Năm 2016, Ahn Hyo Seop liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với ba dự án mới One More Happy Ending (Yêu Lại Từ Đầu), Happy Home (Gia Hòa Vạn Sự Thành) và Entertainer (Ngành Giải Trí). Trong cả ba bộ phim, Ahn Hyo Seop đều đảm nhận vai phụ và dù vẫn được mọi người chú ý đến nhưng chúng vẫn chưa đủ để anh vụt sáng thành sao. Nhưng đổi lại Ahn Hyo Seop đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm diễn xuất và cho thấy sự đa dạng trong các vai diễn mà mình đảm nhận.

Ahn Hyo Seop đảm nhận vai phụ trong những bộ phim khi mới vào nghề. Từ Splash Splash Love, Happy Ending, Happy Home đến Entertainer vai diễn của anh đều không bị rập khuôn vào một hình tượng nhất định.

Năm 2017, Ahn Hyo Seop được giao cho vai nam chính đầu tiên trong Queen of the Ring (Nữ Hoàng Của Chiếc Nhẫn). Ahn Hyo Seop và Kim Seul Gi đã tạo nên một cặp đôi dễ thương trên truyền hình và ghi điểm với khán giả. Đồng thời, vai diễn Park Se Gun cũng đã giúp anh được nhiều người biết đến hơn so với khoảng thời gian trước đó. Trong cùng năm, Ahn Hyo Seop tiếp tục góp mặt trong My Father Is Strange (Người Bố Xa Lạ). Đến đây, sự nghiệp của Ahn Hyo Seop bắt đầu có khởi sắc khi anh nhận được giải thưởng Tân binh xuất sắc nhất tại Asia Artist Award lần thứ 2.

Năm 2018, Ahn Hyo Seop nhận được nhiều tình cảm của công chúng với vai diễn anh chàng Yoo Chan ấm áp, chung tình trong phim Thirty But Seventeen (Vẫn Mãi Tuổi 17). Ai ngờ rằng vai diễn phụ này đã mang đến cho Ahn Hyo Seop giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại SBS Drama Awards 2018. Sau Thirty But Seventeen, Ahn Hyo Seop góp mặt trong dàn cast của web series Top Management (Quản Lý Đỉnh Cao). Tuy nhiên, phim được xem là một bước thụt lùi trong sự nghiệp của anh, bởi Top Management được phát sóng dưới dạng web drama nên không được nhiều khán giả biết đến.

Sự nghiệp diễn xuất của Ahn Hyo Seop khá bấp bênh khi được nhiều người biết đến qua Queen of the Ring, My Father Is Strange, Thirty But Seventeen rồi lại tụt dốc với Top Management.

2.2 Năm 2019 - 2020: Tạo tiếng danh tiếng trong làng giải trí