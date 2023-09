Ahn Bo Hyun lộ diện sau khi công khai hẹn hò với Jisoo BlackPink

Bạn trai Jisoo sở hữu chiều cao nổi bật 1m88 và thân hình vô cùng rắn chắc với chiếc body 6 múi cực phẩm. Ảnh: Dispatch, Naver.

Ahn Bo Hyun, 30 tuổi, là một diễn viên và người mẫu Hàn Quốc. Trước khi lấn sang lĩnh vực điện ảnh, anh từng là võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp. Một số các bộ phim hot do nam diễn viên đóng chính như Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19, My name, Her private life hay Công tố viên quân sự Doberman.