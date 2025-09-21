Agribank lên tiếng việc cựu Chủ tịch Nguyễn Thế Bình bị truy nã

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Agribank Chi nhánh 6 và một số đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10/QĐ-CSKT-P2 ngày 25/01/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Quá trình điều tra vụ án, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Nguyễn Thế Bình (SN 1954 tại Hưng Yên), nguyên Chủ tịch HĐTV Agribank.

Ông Bình bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự.