Afghanistan và Pakistan đàm phán tại Qatar sau đụng độ đẫm máu ở biên giới

Cuộc đối thoại Afghanistan - Pakistan diễn ra trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời đã được gia hạn thêm 48 giờ, cho thấy nguy cơ bất ổn vẫn hiện hữu.

Lính Taliban ở Afghanistan. Ảnh: BBC.

Theo truyền thông nhà nước Pakistan, Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Asif và Giám đốc cơ quan tình báo nước này, tướng Asim Malik, đã lên đường tới Doha để gặp gỡ phái đoàn Afghanistan do Bộ trưởng Quốc phòng chính quyền Taliban Mohammed Yaqub dẫn đầu. Phía Taliban cũng xác nhận thông tin về các cuộc đàm phán, cho rằng điều này sẽ tạo cơ hội cho việc giảm leo thang căng thẳng và tránh nguy cơ xung đột lan rộng.

Lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ trước đó có hiệu lực từ hôm 16/10 đã giúp giảm bớt các cuộc giao tranh dữ dội diễn ra trong suốt một tuần, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Tuy nhiên, đến cuối ngày 17/10, phía Afghanistan cáo buộc Pakistan đã phá vỡ thỏa thuận khi tiến hành không kích tại tỉnh Paktika, khiến ít nhất 10 dân thường thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em và 3 cầu thủ cricket quốc gia Afghanistan.

Phía Pakistan khẳng định các cuộc không kích là hành động tự vệ nhằm chống lại các phần tử cực đoan đang lợi dụng lãnh thổ Afghanistan để tiến hành các vụ tấn công xuyên biên giới, gây thương vong cho dân thường và các binh sĩ nước này. Ngoại trưởng Pakistan Shafqat Ali Khan cho biết: “Pakistan đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về sự hiện diện của các nhóm vũ trang trên lãnh thổ Afghanistan. Pakistan mong đợi các hành động cụ thể và có thể kiểm chứng được của chính quyền Taliban chống lại các phần tử khủng bố. Cả hai bên đang nỗ lực chân thành để tìm ra giải pháp tích cực cho vấn đề phức tạp nhưng có thể giải quyết này thông qua đối thoại mang tính xây dựng. Pakistan rất coi trọng đối thoại và ngoại giao, cũng như mối quan hệ cùng có lợi với Afghanistan”.

Quan hệ giữa Afghanistan và Pakistan từ lâu đã tiềm ẩn nhiều bất ổn, với một trong những điểm mấu chốt là tranh chấp xung quanh Đường Durand- ranh giới được vạch ra từ thời thuộc địa và đến nay vẫn chưa được Afghanistan chính thức công nhận là biên giới quốc gia.

Bạo lực leo thang tại biên giới đã đẩy quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Tuy nhiên, việc hai bên cử phái đoàn cấp cao tới Doha để nối lại đối thoại cho thấy vẫn còn hy vọng vào con đường ngoại giao.

Nhà phân tích Marvin Weinbaum tại Viện Trung Đông nhận định: “Tôi vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn. Nhưng trong ngắn hạn, chúng ta đang chứng kiến những hệ lụy nghiêm trọng từ chuỗi diễn biến vừa qua. Điều cần thiết lúc này là sự hòa giải đúng thời điểm, cùng với áp lực mang tính xây dựng từ cộng đồng quốc tế. Các công cụ đã có sẵn, điều quan trọng là ý chí chính trị để hành động trước khi quá muộn”.

Giới quan sát khu vực cũng cho rằng, dù giao tranh tại biên giới xảy ra thường xuyên, cả Pakistan và Afghanistan đều hiểu rõ những hệ lụy nếu xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát.