Afghanistan lên kế hoạch xây đập ngăn nước sang Pakistan

Trong một thông điệp trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Thông tin và Văn hóa chính quyền Taliban tại Afghanistan Muhajer Farahi cho biết, lãnh tụ Tối cao Taliban Hibatullah Akhundzada đã chỉ thị các cơ quan chức năng khởi công các dự án này “càng sớm càng tốt”; đồng thời yêu cầu ký hợp đồng với các doanh nghiệp trong nước thay vì chờ đợi các nhà thầu nước ngoài. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Nước của Afghanistan Abdul Latif Mansoor khẳng định việc quản lý và khai thác tài nguyên nước là “quyền chủ quyền hợp pháp” của Afghanistan, nhấn mạnh dự án sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và lương thực quốc gia.

Dòng sông Kunar chảy qua Afghanistan và Pakistan. Ảnh: Reuters

Sông Kunar dài khoảng 480 km, bắt nguồn từ các khối băng tuyết trên dãy Hindu Kush, đóng vai trò là nguồn nước quan trọng đối với cả Afghanistan và Pakistan. Vì vậy, động thái mới của chính quyền Taliban khiến Pakistan lo ngại các con đập sắp được xây trên lãnh thổ Afghanistan sẽ làm giảm đáng kể lưu lượng nước chảy về tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

Động thái này được công bố chỉ vài ngày sau các cuộc đụng độ biên giới dữ dội giữa hai nước. Mặc dù Afghanistan và Pakistan vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại Doha, với vai trò trung gian của Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, song quyết định của Taliban vẫn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát căng thẳng mới liên quan đến an ninh nguồn nước tại Nam Á.

Đáng chú ý, kế hoạch này được đưa ra không lâu sau khi Ấn Độ tuyên bố đình chỉ Hiệp ước Nước sông Ấn với Pakistan hồi tháng 4, sau vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam, vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir khiến 26 dân thường thiệt mạng. Các chuyên gia cảnh báo việc cả Ấn Độ và Afghanistan cùng ngăn nguồn nước chảy vào Pakistan có thể tạo ra các căng thẳng mới về an ninh tại Nam Á, biến an ninh nguồn nước thành công cụ cạnh tranh chiến lược mới giữa các quốc gia trong khu vực.