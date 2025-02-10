Tuy vậy, internet tại quốc gia Nam Á mới chỉ trở lại với tốc độ chậm, đi kèm các giới hạn về kỹ thuật và cả nỗi lo về sự gián đoạn đột ngột trong tương lai.

Afghanistan khôi phục mạng viễn thông và Internet sau 72 giờ bị cắt. Ảnh: Popolazione

Theo truyền thông địa phương, người dân ở một số tỉnh như Herat, Kandahar và Kabul xác nhận rằng mạng internet cáp quang và di động đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, khả năng truy cập vẫn còn hạn chế, và tốc độ chậm. Người dùng internet tại Afghanistan còn cho biết họ đã có thể vào các nền tảng mạng xã hội và trang web tin tức. Nhưng kết nối không ổn định, gây khó khăn cho việc thực hiện các hoạt động trực tuyến hàng ngày.

Tới thời điểm này, vẫn chưa có bất kỳ lý giải nào từ chính quyền Taliban giải thích lý do mạng viễn thông và internet được khôi phục. Các nhà quan sát cho rằng, phạm vi của sự cố gián đoạn thông tin, truyền thông này là rất hiếm, ngay cả đối với một chính phủ vốn đã hạn chế nghiêm ngặt các quyền tự do cá nhân như tại Afghanistan.

Còn theo các nguồn tin ngoại giao, sự cố này diễn ra vài tuần sau khi lãnh tụ Tối cao của Taliban Haibatullah Akhundzada ban hành lệnh chặn mạng internet. Lệnh này được ra ngày 16/9 có hiệu lực tại khoảng một nửa trong số 34 tỉnh của đất nước.

Việc mạng viễn thông và internet tại Afghanistan bị cắt trên toàn quốc vào tối ngày 29/9 đã làm tê liệt toàn bộ hệ thống giáo dục và các ngành kinh tế. Trường học, văn phòng và doanh nghiệp phải vật lộn để hoạt động mà không có kết nối internet. Hệ thống ngân hàng, cơ quan hải quan, dịch vụ đổi tiền và hàng không cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Các chuyến bay đến và đi từ thu đô Kabul đều bị hủy, trong khi các giao dịch tài chính và thương mại gần như đình trệ.

Việc các dịch vụ viễn thông và internet bị cắt trong những ngày qua càng làm nổi bật sự mong manh của cơ sở hạ tầng viễn thông tại Afghanistan. Các nhà hoạt động xã hội đã kêu gọi chính quyền Taliban công nhận quyền truy cập internet là quyền cơ bản và ngăn chặn việc dừng hoạt động đột ngột trên toàn quốc hệ thống này.

Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ quan ngại, lưu ý rằng tình trạng gián đoạn thông tin và liên lạc kéo dài sẽ cô lập các cộng đồng, cản trở viện trợ nhân đạo và có nguy cơ làm trầm trọng thêm các điều kiện kinh tế và xã hội vốn đã mong manh của đất nước Nam Á. Theo Liên Hợp Quốc, một nửa trong số 43 triệu người dân Afghanistan đang cần được hỗ trợ nhân đạo.