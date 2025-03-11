Afghanistan đẩy mạnh cứu hộ sau trận động đất khiến hàng trăm người thương vong

Bộ Y tế Afghanistan cho biết phần lớn các nạn nhân bị thương không nguy hiểm đến tính mạng và nhiều người đã được xuất viện. Bộ Quốc phòng nước này thông báo đã triển khai các đội cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp tới các tỉnh Balkh và Samangan, hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, để vận chuyển người bị thương và hỗ trợ các gia đình gặp nạn.

Các đội cứu hộ và người dân địa phương đang nỗ lực chạy đua với thời gian để giải cứu những người mắc kẹt sau trận động đất, ngày 3/11/2025. Ảnh: Hội Chữ Thập Đỏ Afghanistan/Reuters

Giữa khung cảnh tan hoang sau trận động đất, các đội cứu hộ và người dân địa phương đang nỗ lực chạy đua với thời gian. Tại Samangan, tiếng máy xúc, tiếng hô gọi nhau tìm người vang lên không ngớt khi lực lượng cứu hộ tiếp tục dọn dẹp đống đổ nát và đưa người bị thương ra khỏi khu vực nguy hiểm.

“Trận động đất bắt đầu vào khoảng 1h sáng 3/11. Nó rung lắc dữ dội đến nỗi chúng tôi thậm chí không thể mở cửa. Chúng tôi đã cố gắng mở khóa ba lần, nhưng rung lắc quá mạnh khiến chúng tôi không thể làm gì được. Động đất kéo dài khoảng 15 giây, và khi chúng tôi ra ngoài, bụi mù mịt đến mức chúng tôi không thể nhìn thấy gì. Mẹ tôi bị kẹt dưới những thanh xà gỗ trên mái nhà, còn anh trai tôi thì bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Nhờ sự giúp đỡ của dân làng và những người đàn ông trẻ trong làng, chúng tôi đã cứu được họ. Hiện họ đang ở trong bệnh viện”, một người dân kể lại.

“Tôi đã cứu vợ của anh trai tôi cùng với những người còn lại trong gia đình, nhưng một người trong chúng tôi đã mất tích. Tôi đã tìm kiếm anh ấy trong tuyệt vọng, và sau đó nhận ra anh ấy bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Thật không may, anh ấy đã qua đời, anh ấy vừa mới kết hôn”, một người khác cho biết.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có độ sâu khoảng 28 km, tâm chấn nằm giữa thành phố Mazar-i-Sharif và thị trấn Khulm, thuộc tỉnh Balkh. Rung chấn được cảm nhận rõ tại Mazar-e-Sharif, thủ đô Kabul và một số tỉnh lân cận.

Thảm họa này là thử thách mới đối với chính quyền Taliban trong bối cảnh Afghanistan vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ viện trợ quốc tế sụt giảm, khủng hoảng nhân đạo, cho đến việc hàng loạt người tị nạn bị các nước láng giềng trục xuất. Afghanistan nằm trên hai đường đứt gãy địa chất lớn, thường xuyên xảy ra động đất nghiêm trọng. Hồi tháng 8, một trận động đất mạnh khác đã khiến hơn 2.200 người thiệt mạng tại nước này.