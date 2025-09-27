AFC lên tiếng về lệnh trừng phạt đội tuyển Malaysia và nỗi đau người hâm mộ

Theo Tổng thư ký Datuk Seri Windsor John, AFC hiện tạm dừng mọi xử lý và đang “chờ đợi phán quyết đầy đủ cũng như quyết định cuối cùng từ Tòa án bóng đá của FIFA” trước khi đưa ra động thái tiếp theo. Điều đó có nghĩa là tương lai của đội tuyển Malaysia tại Asian Cup 2027 sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả kháng cáo mà Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang chuẩn bị.

Cú sốc của đội tuyển Malaysia﻿

Vụ bê bối bùng phát sau khi Ủy ban kỷ luật của FIFA kết luận rằng FAM đã vi phạm Điều 22 trong bộ luật kỷ luật, khi nộp các tài liệu bị cho là giả mạo để hợp thức hóa tư cách thi đấu cho nhóm cầu thủ nhập tịch. 7 cái tên bị điểm danh gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Cả 7 cầu thủ này đều đã góp mặt trong trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10-6 gặp tuyển Việt Nam tại Bukit Jalil, nơi Malaysia thắng vang dội 4-0 và phá dớp 11 năm không thể vượt qua đối thủ lớn. Sau cuộc điều tra, FIFA đưa ra án phạt 350.000 CHF (farnc Thụy Sĩ) dành cho FAM, đồng thời mỗi cầu thủ phải nộp 2.000 CHF và chịu án cấm thi đấu trong 12 tháng.

Đội tuyển Malaysia đối diện lệnh trừng phạt nặng từ FIFA. Ảnh: CCT.

Điều khiến dư luận càng chú ý là trước đó, chính FAM từng công khai tuyên bố rằng FIFA đã “cấp phép đầy đủ” cho năm cầu thủ Garces, Machuca, Irazabal, Figueiredo và Holgado trước khi họ ra sân. Tuyên bố này từng được báo chí Malaysia trích dẫn như một bằng chứng về sự minh bạch trong việc áp dụng chương trình cầu thủ di sản - chính sách nhập tịch nhằm nâng cao sức mạnh cho đội tuyển. Chính vì vậy, khi án phạt được công bố, cộng đồng người hâm mộ Malaysia coi đây là một cú sốc và lập tức yêu cầu FAM phải giải thích rõ ràng.