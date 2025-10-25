AFC khẳng định VFF không khiếu nại Malaysia gian lận nhập tịch

Trong buổi họp báo chiều 25/10, Hoàng thân Tunku Ismail (Malaysia) khẳng định đơn khiếu nại dẫn đến vụ bê bối gian lận nhập tịch bị phanh phui không xuất phát từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Điều này trái ngược hoàn toàn với nghi ngờ của các quan chức Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

"Tôi được LĐBĐ châu Á (AFC) thông báo rằng đơn khiếu nại không đến từ VFF, không phải chủ tịch hay tổng thư ký. Điều này khá kỳ lạ vì FIFA sẽ không chiều theo một người bất kỳ", Hoàng thân Tunku Ismail, người có ảnh hưởng rất lớn trong nền bóng đá Malaysia, cho biết.