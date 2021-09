Aespa 'thả xích' bộ ảnh teaser khoe biến hình 'ảo ma' với mặt nạ nữ thần

NingNing khoe vẻ đẹp kiều diễm, kiêu sa

Cùng lúc, clip biến hình với mặt nạ nữ thần của aespa cũng được tung ra. Vừa hôm trước nhóm gây "sốt" với bộ ảnh lộng lẫy, thì hôm nay 4 cô gái một lần nữa khiến dân tình choáng với quá trình biến hình xuất sắc của mình.

Clip: aespa biến hình với mặt nạ nữ thần

Có thể thấy, so với việc nhận nhiều ý kiến trái chiều như những lần comeback trước thì lần này, aespa đã có sự thăng hạng vượt bậc. Cùng với outfit sang chảnh và lối make up phù hợp, 4 cô gái lần lượt khoe visual xinh đẹp và đẳng cấp của mình. Quả nhiên là gà nhà SM, không đẹp chuẩn nữ thần thì không được!

Một số bình luận của dân cư mạng trước sự lột xác xuất sắc của aespa: