aespa, SNSD đều phải làm 'nghi thức' đặc biệt trước khi biểu diễn

"Những người khác nói rằng chúng tôi đã được biết đến với cái tên 'SM của nhân loại' trong một thời gian dài. Xin hãy giúp chúng tôi khiêm tốn, tử tế và được nhiều người hâm mộ yêu mến. Rất nhiều người hâm mộ sẽ đem đến cho chúng tôi tình yêu và niềm vui trong ngày hôm nay. Tôi hy vọng chúng ta có thể đáp lại sự ưu ái của họ bằng cách mang đến cho họ niềm vui và tình yêu còn lớn hơn thế. Xin chúc mừng."

Video ghi lại lời cầu nguyện của Lee Soo Man - người được mọi nghệ sĩ SM Entertainment kính trọng và gọi với biệt danh 'Thầy'

SM Entertainment sở hữu dàn nghệ sĩ chất lượng trải dài qua suốt mọi thế hệ Kpop như BoA, Super Junior, TVXQ, SNSD, SHINee, EXO, Red Velvet,...Họ là một trong những công ty hiếm hoi ở Kpop có thể tổ chức các buổi concert dạng gia đình thường xuyên qua mỗi năm nhưng vẫn thu hút được hàng chục nghìn khán giả đến dự mỗi buổi.

Trên diễn đàn Hàn Quốc theqoo, một số cư dân mạng bình luận: