aespa hát live đỉnh, ITZY bị chê không có vocal đàng hoàng

Nhóm nhạc nữ thế hệ mới nhà SM aespa gần đây đang trở nên cực kỳ nổi tiếng. Bài hát Savage đã đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc, giành được chứng nhận PAK (Perfect All Kill). Đây là một trong những thành tích đáng nể của một nhóm nhạc Gen4.

Mới đây aespa tiếp tục trở thành chủ đề nóng với màn trình diễn encore sau khi giành cup trong chương trình Music Core. Mặc dù trước đó các cô gái nhà SM đã được biết tới với những tài năng đáng kinh ngạc nhưng sau sân khấu này aespa đã tiếp tục khẳng định kỹ năng vững vàng của mình.

Màn encore của aespa trong Music Core

Vì aespa thường hát chồng lên những bản thu âm sẵn do vũ đạo cực kỳ khó của họ nên người hâm mộ vẫn luôn tò mò giọng hát live thực sự của các thành viên sẽ như thế nào? Và tất cả người hâm mộ đã không phải thất vọng.