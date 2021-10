aespa đã đánh bại TWICE để trở thành nhóm nữ đứng đầu Kpop về thành tích này trong năm 2021

Con số này của aespa đã vượt qua album 'Taste of Love' của TWICE - vốn đang là album bán chạy nhất của nhóm nữ Kpop năm nay. 'Taste of Love' tính đến thời điểm hiện tại đã bán được 339.019 bản trên Hanteo.

Thành tích này của aespa đều khiến mọi người kinh ngạc và thán phục bởi nhóm cũng chỉ sắp tròn 1 năm tuổi nghề, thế nhưng họ đã trở thành nhóm nữ có album bán chạy nhất năm 2021. Trước đó, album 'Savage' cũng đang giữ kỷ lục album debut bán chạy nhất của một nhóm nhạc nữ trong lịch sử, đánh bại doanh số 'SQUARE UP' của BLACKPINK.