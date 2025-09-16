AEON EKIDEN 2025 – năm đầu chạy tiếp sức Bắc-Trung-Nam

Sự kiện AEON Ekiden năm thứ 4 được tổ chức tại 3 địa điểm: AEON Hà Đông (Hà Nội) 15/6/2025; AEON Huế, 20/7/2025; AEON Bình Tân (TP HCM) 14/9/2025.

Diễn ra trong một ngày trọn vẹn, chương trình gồm hai hoạt động chính: buổi sáng là Giải chạy tiếp sức AEON Ekiden cùng chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa Việt – Nhật, buổi chiều là cuộc thi AEON Cosplay Festival với hai phần thi Tài năng và Catwalk, nơi các màn trình diễn sáng tạo lan tỏa giá trị tinh thần tích cực.

Huy chương được thiết kế từ vật liệu tái chế thân thiện với môi trường

Ngày hội văn hóa Việt – Nhật mang đến nhiều trải nghiệm phong phú, từ trò chơi dân gian như làm chuồn chuồn, quạt giấy, ném vòng, cho tới sân chơi cosplay độc đáo. Bằng sự kết hợp giữa vận động, văn hóa và nghệ thuật, AEON Ekiden 2025 hứa hẹn không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao, lối sống lành mạnh và gắn kết cộng đồng, mà còn tạo nên một ngày hội giao lưu độc đáo và giàu sức sống tại Huế.

Các hoạt động trong Ngày hội văn hóa Việt - Nhật mang đến những trải nghiệm đặc sắc

Năm 2025, giải chạy được chia thành hai bảng đấu: Bảng A (ít nhất một thành viên từ 5–12 tuổi) và Bảng B (với các thành viên từ 13 tuổi trở lên), tạo điều kiện cho cả gia đình và nhóm bạn trẻ cùng tham gia. Đường chạy được thiết kế phù hợp với mọi độ tuổi, lan tỏa tinh thần thể thao, lối sống lành mạnh và gắn kết cộng đồng.

“Năm 2025, AEON EKIDEN tổ chức tại ba nơi: AEON Hà Đông, AEON Bình Tân và AEON Huế, đánh dấu sự mở rộng của chúng tôi vào khu vực miền Trung Việt Nam.” ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban Điều Hành Tập Đoàn, Trưởng Đại Diện Tập Đoàn AEON tại Việt Nam, đồng thời là Tổng Giám Đốc AEON Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Từ 2022 đến nay, chuỗi sự kiện AEON Ekiden và AEON Cosplay Festival đã thu hút gần 22.000 lượt tham dự, ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ cho các thành viên trong gia đình, và bạn bè. Nhằm góp phần bảo vệ môi trường qua các giải pháp bền vững, năm nay, huy chương cho người tham dự AEON Ekiden vẫn tiếp tục được làm từ nhựa tái chế, nhằm giảm rác thải và thúc đẩy tái sử dụng tài nguyên.