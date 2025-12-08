Adidas xin lỗi vì thiết kế dép bị cáo buộc chiếm đoạt văn hóa Mexico

12/08/2025

Adidas thừa nhận mẫu dép xăngđan “Oaxaca Slip-On” lấy cảm hứng từ dép rọ truyền thống của cộng đồng bản địa ở Mexico mà không có sự tham gia của họ, đồng thời cam kết hợp tác để tôn vinh di sản này.

Marina Nunez Bespalova, Thứ trưởng Phát triển Văn hóa Mexico, phát biểu trong cuộc họp báo chỉ trích Adidas và nhà thiết kế Willy Chavarria về mẫu giày “Oaxaca Slip On” chiếm đoạt văn hóa bản địa Mexico, ngày 8/8. (Ảnh: Reuters)
Marina Nunez Bespalova, Thứ trưởng Phát triển Văn hóa Mexico, phát biểu trong cuộc họp báo chỉ trích Adidas và nhà thiết kế Willy Chavarria về mẫu giày “Oaxaca Slip On” chiếm đoạt văn hóa bản địa Mexico, ngày 8/8. (Ảnh: Reuters)

Nhà sản xuất đồ thể thao Đức Adidas đã đưa ra lời xin lỗi chính thức sau khi bị cáo buộc chiếm đoạt văn hóa trong thiết kế mẫu dép xăngđan "Oaxaca Slip-On" mới.

Đôi xăngđan, tác phẩm của nhà thiết kế người Mỹ Willy Chavarria, lấy cảm hứng từ dép rọ "huarache" truyền thống của người dân làng bản địa Villa Hidalgo Yalalag ở bang Oaxaca, Mexico, những người không hề liên quan đến quá trình sản xuất.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 11/8, công ty đồ thể thao có trụ sở tại bang Bavaria (Bayern) cho biết trong một tuyên bố: "Adidas trân trọng sự phong phú về văn hóa của các cộng đồng bản địa Mexico và tầm quan trọng của di sản thủ công của người dân. Dép Oaxaca Slip-On được lấy cảm hứng từ một thiết kế ở Oaxaca, bắt nguồn từ truyền thống của Villa Hidalgo Yalalag. Chúng tôi công khai xin lỗi và tái khẳng định cam kết hợp tác với Yalalag trong một cuộc đối thoại tôn trọng, tôn vinh di sản văn hóa của họ."

Vấn đề này đã lan rộng đến mức Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã mô tả thiết kế giày này là "sự chiếm đoạt văn hóa không phù hợp," đồng thời chỉ trích: "Các công ty lớn đang lấy sản phẩm, ý tưởng và thiết kế từ các cộng đồng bản địa của đất nước Mexico. Đó là tài sản trí tuệ."

Thống đốc bang Oaxaca, Salomon Jara đã phát biểu trên mạng xã hội rằng "những đôi rọ huaraches của Yalalag là một phần di sản văn hóa, một truyền thống được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và phản ánh bản sắc của cộng đồng này," đồng thời nói thêm: "Di sản này là một trong những báu vật lớn nhất của chúng tôi, và chúng tôi không cho phép người ta coi nó như một loại hàng hóa"./.

