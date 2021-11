Adele chính thức tung siêu phẩm album '30'

Album 30 mang màu sắc chủ đạo của 3 dòng nhạc pop, jazz, soul và đánh dấu nhiều thể nghiệm âm nhạc lần đầu tiên được Adele đưa vào các ca khúc của cô.

Album mở đầu với Strangers By Nature, mang đến một không gian âm nhạc mênh mông, đầy hoài niệm thực sự rất ấn tượng.

Easy On Me nối tiếp ở vị trí thứ 2 có thể xem khá "lạc quẻ" nếu so với màu sắc chung của album, tuy nhiên lại là một bước đi an toàn cho vai trò một lead single.

Adele - Easy On Me

My Little Love có thể xem là một trong những track dễ khiến trái tim khán giả "tan vỡ" ngay từ lần nghe đầu tiên khi xuyên suốt ca khúc là các đoạn băng được ghi lại lúc Adele trị liệu tâm lí, giọng nói của bé Angelo cũng như tiếng khóc nấc của cô chắc chắn sẽ khiến bạn khó có thể kìm nén cảm xúc.

Sau đó, nhịp điệu của album được đẩy nhanh lên một cách đột ngột với 3 track Cry Your Heart Out, Oh My God và Can I Get It, 3 track đánh dấu màn thể nghiệm đột phá đầy mới mẻ của Adele trong âm nhạc.