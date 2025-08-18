Acura RSX 'lột xác' từ coupe thể thao thành SUV gầm cao

Từng được bán tại Mỹ từ đầu thập niên 2000 dưới tên gọi thay thế cho Integra thế hệ thứ tư, Acura RSX bị khai tử vào năm 2006 và biến mất khỏi thị trường suốt gần hai thập kỷ. Lần trở lại này, RSX giống như trường hợp Mitsubishi Eclipse, được “tái sinh” thành SUV gầm cao, dự kiến ra mắt thương mại vào nửa cuối năm 2026.

Hiện tại, RSX đang được giới thiệu dưới dạng nguyên mẫu (prototype) và sẽ sử dụng nền tảng phát triển hoàn toàn nội bộ của Honda, nền tảng này cũng được dùng cho dòng xe điện Honda 0 Series sắp tới. Đây là một điểm khác biệt lớn so với mẫu EV đầu tiên của Acura - ZDX vốn được hợp tác sản xuất với General Motors.

Acura chưa công bố thông số chi tiết về hệ truyền động, chỉ xác nhận phiên bản thương mại sẽ dùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với hai mô-tơ điện, hệ treo trước tay đòn kép được tinh chỉnh thể thao, phanh Brembo và trọng tâm thấp nhờ cụm pin đặt dưới sàn xe. Xe cũng được trang bị công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến hàng đầu và hệ thống cấp điện cho thiết bị hoặc gia đình (V2L) khi cần thiết, biến SUV thành một nguồn lưu trữ năng lượng di động.

Nguyên mẫu RSX sẽ được trưng bày tại Tuần lễ xe Monterey năm nay - sự kiện mà Acura từng giới thiệu mẫu Performance EV Concept vào năm ngoái. Ảnh hưởng từ concept này thể hiện rõ qua thiết kế: mui xe fastback, phần mũi giống mỏ chim, lưới tản nhiệt Diamond Pentagon, logo trước phát sáng, đèn định vị ban ngày đặt cao, cụm đèn hậu mảnh và cánh gió đuôi vịt. Bộ mâm 23 inch trên concept đã được thay bằng loại 21 inch, tay nắm cửa dạng ẩn bật ra, camera gắn bên hông lớn hơn, cùng màu sơn nổi bật Propulsion Yellow Pearl.

RSX cũng sẽ là mẫu xe đầu tiên ra mắt hệ điều hành ASIMO OS của Honda. Hệ thống này không chỉ đảm nhiệm các chức năng hỗ trợ lái mà còn hoạt động như một nền tảng thông minh, hỗ trợ ứng dụng, cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) và học hỏi máy móc (machine learning).

Mẫu RSX thế hệ mới sẽ là chiếc xe điện đầu tiên được sản xuất tại trung tâm EV Hub của Honda ở bang Ohio (Mỹ) cùng dây chuyền với mẫu Integra hiện tại.