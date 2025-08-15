Ác nữ của 'Hồng lâu mộng': Mang tiếng tiểu tam, tủi hờn vì không thể sinh con

Nhắc đến Hồng lâu mộng (1987), khán giả không thể quên được nhân vật Vương Hy Phượng - người đàn bà sắc sảo, toan tính và độc ác nhất của phim. Thành công của vai diễn này không thể thiếu sự thể hiện xuất thần của diễn viên Đặng Tiệp.

Đặng Tiệp chia sẻ bà đến với vai diễn này như một sự sắp đặt của số phận. Đạo diễn Vương Phù Lâm từng tiết lộ rằng, ông chọn Đặng Tiệp cho vai diễn Vương Hy Phượng sau khi xem xét nhiều sự lựa chọn khác.

Tuy nhiên, Đặng Tiệp không khiến đạo diễn họ Vương thất vọng khi tỏa sáng thực sự với vai diễn. Vai diễn này của Đặng Tiệp được nhiều người mến mộ và trở thành vai diễn kinh điển.

Đặng Tiệp xuất sắc khi vào vai Vương Hy Phượng trong "Hồng lâu mộng".

Đặng Tiệp sinh năm 1957, ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cha mẹ bà đều là diễn viên của Nhà hát Tứ Xuyên. Từ nhỏ, Đặng Tiệp đã tham gia các hoạt động văn nghệ địa phương và theo nghiệp diễn của cha mẹ khi trưởng thành.