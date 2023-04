'Ác mộng kinh hoàng' phát sóng trực tuyến trên HBO Max

Tiếp nối thành công của dự án, những câu chuyện quỷ ám khác được ra đời, bao gồm “The Conjuring 2”, "Annabelle", “Annebelle: Creation”, “The Nun”, “Annabelle Comes Home”, và “The Devil Made Me Do It” thu về hơn 2 tỷ USD.

Phần tiếp theo, “The Nun 2” sẽ được công chiếu vào ngày 8/9/2023.