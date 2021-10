ABBank tối ưu trải nghiệm khách hàng và nhân viên trong đại dịch

ABBank ứng dụng công nghệ để tuân thủ an toàn phòng dịch và đảm bảo hoạt động kinh doanh, hỗ trợ khách hàng không bị gián đoạn.

Để tăng cường sự an toàn an ninh mạng cho toàn bộ nhân viên của hệ thống, ABBank triển khai thêm giải pháp bảo mật Microsoft Office365 ATP, dịch vụ giúp ngân hàng chủ động bảo vệ hệ thống khỏi email lừa đảo (phishing) theo thời gian thực bằng cách cung cấp dịch vụ bảo mật chống lỗ hổng zero day. Đặc biệt, nhờ tận dụng hàng nghìn tỷ tín hiệu từ biểu đồ bảo mật thông minh của Microsoft, Office 365 ATP giúp phát hiện, ngăn chặn các tệp độc hại xâm nhập, sao chép hay chia sẻ các dữ liệu trênSharepoint, Teams vàOneDrive. Những tệp độc hại khi bị phát hiện sẽ được đưa vào danh sách “cách ly”, nhờ đó, đội ngũ bảo mật của ngân hàng sẽ dễ dàng báo cáo và xoá chúng khỏi hệ thống.