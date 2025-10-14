A05 mở chiến dịch 'Chống lừa đảo trực tuyến 2025', báo chí, TikTok, KOL, KOC đồng hành

Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục A05 – Bộ Công an đánh giá cao sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội và doanh nghiệp công nghệ khi đồng hành cùng cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tuyên truyền, cảnh báo và ngăn chặn lừa đảo trực tuyến.

Ngày 14/10, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an khởi động chiến dịch “Chống lừa đảo trực tuyến năm 2025 – Chậm mà chắc”. Chương trình có sự tham gia đồng hành cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), TikTok Việt Nam, VCCorp, các cơ quan báo chí, các nhà sáng tạo nội dung số trên nền tảng TikTok.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, Chiến dịch “Chống lừa đảo trực tuyến năm 2025 – Chậm mà chắc” được triển khai trên quy mô toàn quốc, diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12/2025.

Chiến dịch hướng tới trang bị thông tin, kỹ năng và công cụ giúp cộng đồng chủ động nhận diện các dấu hiệu lừa đảo, đồng thời trang bị kỹ năng, biện pháp phòng tránh trước những rủi ro, chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.