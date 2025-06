Á hậu sở hữu đôi chân 1,1m là Quán quân Vietnam's Next Top Model lên tiếng khi bị chê

Nàng Hậu lên tiếng về tin đồn "hết thời"

Mâu Thủy sinh năm 1992, bước vào làng giải trí Việt với vai trò người mẫu. Cô sở hữu chiều cao 1,79m, đôi chân dài 1,1m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 84–62– 93cm. Năm 2012, cô thử sức mình tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và lọt vào vòng chung khảo phía Nam.

Năm 2013, Mâu Thủy trở thành Quán quân cuộc thi Vietnam's Next Top Model, đồng thời được B-Beauties-Vmodel bình chọn lọt vào Top 6 Nữ người mẫu có gương mặt đẹp nhất năm.

Mâu Thủy giành giải Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. (Ảnh: BTC).

Dấu son trong sự nghiệp của Mâu Thủy khi trở lại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, giành giải Á hậu 2.

Sau đó, người đẹp sinh năm 1992 trở thành cố vấn của cuộc thi Vietnam's Next Top Model và trình diễn trên nhiều sàn diễn trong nước và quốc tế như: New York Fashion Week (2015), New York Couture Fashion Week... Tuy nhiên, sau khi sinh con đầu lòng, người đẹp dần rút lui khỏi các hoạt động giải trí, lựa chọn cuộc sống bình lặng và tập trung cho gia đình.