Á hậu Phương Nhi: Tôi không thi hoa hậu để đổi đời

- Theo tôi, đó không chỉ thuộc về bản sắc dân tộc mà còn phụ thuộc vào cá tính bên trong mỗi người. Ví dụ, tôi là một người thích làn da trắng, nét dễ thương và bản chất Á Đông của mình, nên tôi sẽ mang những nét riêng này đi “chinh chiến” tại quốc tế. Mọi người cũng nói nét dễ thương của tôi không hợp đi thi quốc tế, phải mang nét sắc sảo mới hợp. Tuy nhiên, tôi nghĩ khi thi quốc tế nếu mình mang được những cái của mình, đúng với chính mình nhất, ban giám khảo mới thấy được điều ấy và đánh giá cao.

* Nhiều tranh cãi đã nổ ra khi Phương Nhi dù chỉ mới đăng quang thời gian ngắn nhưng đã trở thành giám khảo cuộc thi Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long 2022, bạn nghĩ sao về điều này?

- Tôi nghĩ non tuổi không đồng nghĩa non kinh nghiệm. Tôi đã tham gia một cuộc thi lớn cấp quốc gia, ít nhất tôi cũng có nhiều kinh nghiệm để truyền lại cho các bạn thí sinh. Quan trọng nhất, có rất nhiều thí sinh còn là sinh viên, chưa từng thi cuộc thi nhan sắc nào, nên với những trải nghiệm của mình, tôi cũng có thể chia sẻ, lắng nghe và truyền đạt lại kinh nghiệm cho các bạn. Tôi là một người cực kỳ thân thiện, lúc nào cũng cởi mở với mọi người. Vậy nên, tôi nghĩ đó là lý do ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long lại chọn tôi vào ban giám khảo.

* Trên TikTok, Phương Nhi thường xuyên đăng tải những video nhí nhảnh, đáng yêu. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đó không phải là hình ảnh chuẩn mực mà họ thường nghĩ về hoa hậu, á hậu. Bạn nghĩ sao?

- Tôi cũng là thế hệ Gen Z (bạn trẻ sinh ra trong khoảng năm 1997-2010), cũng là những cô sinh viên sinh năm 2001, 2002, nên tôi mong được sống đúng với lứa tuổi của mình. Bên cạnh đó, tôi cũng mong mình sẽ là người thay đổi được những định kiến đấy vì tôi không làm gì sai để mọi người đánh giá là không chuẩn mực.

* Mọi người đều biết Phương Nhi hâm mộ nhóm BTS, BlackPink. Vậy các hoa hậu tại Việt Nam, Phương Nhi thần tượng ai nhất?

- Tôi thần tượng Lương Thùy Linh, chị ấy là “crush” của tôi. Lương Thùy Linh là một trong những lý do để tôi tham gia Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Tôi rất hâm mộ vẻ đẹp tri thức của chị. Mặc dù ở bên ngoài nhìn chị có vẻ lạnh lùng, ít nói nhưng khi tiếp xúc với chị, dù lúc đó tôi vẫn còn là thí sinh, tôi đã thấy được sự thân thiện, ấm áp của chị. Lương Thùy Linh không phân biệt tôi là một thí sinh hay một người thường, chị đối xử với tất cả mọi người như nhau. Vậy nên tôi rất thích chị Lương Thùy Linh.

