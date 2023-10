Á hậu Phương Nhi gây tranh cãi khi khẳng định: Cambodia không phải là Campuchia

Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip Á hậu Phương Nhi xuất hiện trên livestream cùng đại diện Cambodia trong khuôn khổ cuộc thi Miss International 2023.

Theo đó, Phương Nhi dường như đang giới thiệu người đẹp này với khán giả của mình. Tuy nhiên nàng Á hậu lại khẳng định: "She is Miss Cambodia, not Campuchia".

Ngay sau phát ngôn này của đại diện Việt Nam, người đẹp Cambodia đã lên tiếng giải thích rằng "Cambodia" là phiên âm tiếng Anh của tên quốc gia Campuchia, còn trên thực tế, "Cambodia" và "Campuchia" đều là từ để chỉ quốc gia của cô.

Á hậu Phương Nhi gây tranh cãi khi giới thiệu tên của quốc gia Cambodia.

Trước lời giải thích của người đẹp Cambodia, Phương Nhi tỏ ra khá ngạc nhiên và quay lại trò chuyện với khán giả qua camera.