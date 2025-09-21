Á hậu Lý Minh Tuệ thua kiện

Tờ On cho biết phiên tòa xét xử vụ việc giữa Á hậu Lý Minh Tuệ và chồng cũ Trần Hạc Dương vừa diễn ra. Kết quả, ông Trần Hạc Dương đã được xóa cáo buộc hành hung. Về phía Lý Minh Tuệ, cô chưa có phát ngôn chính thức sau khi thua kiện chồng cũ.

Tại phiên tòa, công tố đã triệu tập 4 nhân chứng là Lý Minh Tuệ, người giúp việc gia đình, bác sĩ bệnh viện công và một nhân viên. Sau nhiều giờ tranh luận, Trần Hạc Dương được tuyên bố vô tội.