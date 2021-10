Á hậu Kim Duyên tung bộ ảnh sexy mừng tuổi 26 trước thềm 'Miss Universe 2021'

Nói về cảm xúc của mình, Á hậu Kim Duyên xúc động: “Sinh nhật năm nay của Duyên thật sự rất ý nghĩa và nhiều cảm xúc. Xin cảm ơn tất cả những ưu ái cuộc sống mà Duyên đã may mắn nhận được, cảm ơn rất nhiều sự tin yêu của mọi người đã cho Duyên có cơ hội được đến với Miss Universe . Đây sẽ là kỷ niệm Duyên không bao giờ quên trong cuộc đời của mình, vì vậy Duyên sẽ không ngừng nỗ lực, tự tin đi trên hành trình này bằng tất cả quyết tâm và sự trân trọng của mình”.

Chỉ còn gần 2 tháng nữa Miss Universe sẽ chính thức diễn ra, đây là thời điểm Á hậu Kim Duyên dành toàn lực cho công tác rèn luyện, chuẩn bị cho cuộc thi. Hiện cô đang tập trung ghi hình cho hành trình Road to Miss Universe. Toàn bộ quá trình đến với đấu trường nhan sắc sẽ được cô truyền tải đến khán giả qua các tập phát sóng của series Road to Miss Universe 2021, chương trình sẽ chính thức lên sóng lúc 20h00 thứ 6 hàng tuần trên Fanpage Vietnam Road to Miss Universe, Miss Universe Vietnam - Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam và kênh youtube UNI Network từ ngày 22/10/2021.

Mi Ty

Make-up: Quân Nguyễn; Hairstyle: Pu Lê; Stylist: Trần Đạt; Photo: Milor Trần