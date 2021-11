Á hậu Kim Duyên khoe vẻ đẹp nóng bỏng trong bộ ảnh mới

Chỉ còn gần 1 tháng nữa, Á hậu Kim Duyên sẽ chính thức lên đường tham gia Miss Universe, đây là thời điểm Á hậu Kim Duyên dành toàn lực cho công tác rèn luyện, chuẩn bị cho cuộc thi. Hiện cô đang tập trung ghi hình cho hành trình Road to Miss Universe. Toàn bộ quá trình đến với đấu trường nhan sắc sẽ được cô truyền tải đến khán giả qua các tập phát sóng của series Road to Miss Universe 2021, chương trình sẽ chính thức lên sóng lúc 20h00 thứ 6 hàng tuần trên Fanpage Vietnam Road to Miss Universe, Miss Universe Vietnam - Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam và kênh Youtube UNI Network.

Mi Ty

Photographer: Trí Nghĩa; Makeup: Quân Nguyễn; Hair: Pu Lê; Stylist by Trần Đạt - D2 Styling; Fashion: Đỗ Long, Hoàng Tony, Võ Thanh Can; Art Director: Tuấn Nguyễn