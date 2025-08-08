Á hậu Huyền My sau 11 năm đăng quang: Độc thân quyến rũ, sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu khủng

Huyền My đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 khi cô 19 tuổi. Cô từng đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 và lọt vào Top 10 chung cuộc - một trong những thành tích nổi bật của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế thời điểm đó.

Nhờ sắc vóc nổi bật và kinh nghiệm trình diễn, Huyền My từng là gương mặt được các nhà thiết kế ưu ái trên sàn diễn thời trang trong nước. Cô đảm nhận vị trí quan trọng của nhiều bộ sưu tập lớn, gây ấn tượng bởi thần thái tự tin, bước catwalk uyển chuyển.

Sau dấu ấn tại đấu trường sắc đẹp, Huyền My tiếp tục hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực. Cô thử sức với vai trò người mẫu, MC, BTV và từng tham gia một dự án phim điện ảnh hợp tác với Myanmar, cho thấy sự nỗ lực không ngừng để đa dạng hóa hình ảnh và mở rộng khả năng nghệ thuật.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của nàng hậu.

Vào năm 2023, Huyền My từng gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc khi được ca ngợi là "mỹ nhân hàng đầu Việt Nam" nhờ vẻ đẹp đậm chất Á Đông, thanh tú và nền nã. Không chỉ nổi bật về ngoại hình, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu có kín tiếng và gu thời trang đẳng cấp.