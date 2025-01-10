Á hậu Hà Linh lĩnh án 18 năm tù vì 'phi vụ' bán đất nền dự án

Ngày 30/9, Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng tuyên phạt Nguyễn Thị Dung (44 tuổi, Á hậu 2 Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Tài chính và Bất động sản HD - HD Land) 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Tòa cũng buộc bị cáo hoàn trả hơn 5,1 tỷ đồng đã chiếm đoạt của các bị hại, theo VnExpress.
Theo bản án, Dung và Công ty HD Land không phải là cổ đông góp vốn, không được chủ đầu tư dự án Stars Đức Trí (nay đổi tên thành TNR Stars Chí Linh) và chủ đầu tư dự án Stars Đạm Thủy tại thành phố Đông Triều (cũ), tỉnh Quảng Ninh, ủy quyền huy động vốn để xây dựng dự án. Tuy nhiên, để có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Dung đã đưa ra thông tin gian dối với hai phụ nữ ở TP Hải Phòng để chiếm đoạt tiền.
Cụ thể, cuối năm 2021, Dung tuyển một phụ nữ 35 tuổi vào làm nhân viên, sau đó lợi dụng sự tin tưởng để thuyết phục người này nộp 2,95 tỷ đồng đặt mua đất nền dự án với giá gốc. Để tạo niềm tin, bị cáo lập giấy giao nhận tiền và cam kết sẽ hoàn trả nếu dự án chưa được mở bán.
Tương tự, Dung tiếp cận một phụ nữ khác, đưa ra thông tin có thể mua trực tiếp đất dự án với giá ưu đãi. Sau khi dẫn đi xem thực địa, bị cáo yêu cầu nộp tiền giữ chỗ. Tin tưởng vào danh xưng Á hậu và doanh nhân của Dung, nạn nhân đã nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 2,1 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, Dung sử dụng để trả nợ, mua bất động sản khác và chi tiêu cá nhân. Khi các dự án mở bán với giá cao hơn, nạn nhân yêu cầu rút vốn nhưng Dung không trả. Sau nhiều lần đòi không thành, họ làm đơn tố cáo.
Sau khi xem xét đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, căn cứ vào các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Dung 18 năm tù; yêu cầu bị cáo Dung có trách nhiệm trả lại tiền cho 2 nạn nhân.