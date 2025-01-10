Á hậu Hà Linh lĩnh án 18 năm tù vì 'phi vụ' bán đất nền dự án

Ngày 30/9, Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng tuyên phạt Nguyễn Thị Dung (44 tuổi, Á hậu 2 Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Tài chính và Bất động sản HD - HD Land) 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tòa cũng buộc bị cáo hoàn trả hơn 5,1 tỷ đồng đã chiếm đoạt của các bị hại, theo VnExpress.

Theo bản án, Dung và Công ty HD Land không phải là cổ đông góp vốn, không được chủ đầu tư dự án Stars Đức Trí (nay đổi tên thành TNR Stars Chí Linh) và chủ đầu tư dự án Stars Đạm Thủy tại thành phố Đông Triều (cũ), tỉnh Quảng Ninh, ủy quyền huy động vốn để xây dựng dự án. Tuy nhiên, để có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Dung đã đưa ra thông tin gian dối với hai phụ nữ ở TP Hải Phòng để chiếm đoạt tiền.