Á hậu Đào Thị Hiền khiến fan sắc đẹp phẫn nộ về thái độ khi xin lỗi

Sau Ý Nhi, cũng trong buổi phỏng vấn với truyền thông, Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023 - Đào Thị Hiền khi được hỏi kể tên 5 người nổi tiếng ở Nghệ An - quê hương của cô, người đẹp lập tức liệt kê: "Hương Tràm, em, Đào Thị Hà,… à Bác Hồ, Phan Bội Châu".

Câu trả lời ngô nghê đã thực sự gây phẫn nộ dư luận vì cô đặt tên của mình và chị gái ruột lên trước hai nhân vật lịch sử vĩ đại của dân tộc. Thậm chí nhiều fan sắc đẹp còn đặt dấu hỏi rằng Ban giám khảo Miss World Vietnam 2023 "chấm điểm" thế nào khi chọn ra Top 3 ngờ nghệch đến thế?

Á hậu 1 Đào Thị Hiền gây bức xúc với câu trả lời 5 người nổi tiếng nhất Nghệ An

Sau khi bị chỉ trích gay gắt, Á hậu Đào Hiền lên tiếng xin lỗi khán giả. Cô cho biết: "Sau mấy ngày liên tục trả lời báo chí bọn mình có những câu nói chưa được hoàn chỉnh, chưa suy nghĩ thấu đáo nên cũng xin lỗi mọi người và mong khán giả bỏ qua. Thực ra cũng tốt, mọi người nhắc nhở mình cũng rất vui vì mình sẽ tốt hơn từng ngày".