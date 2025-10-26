Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu rạng rỡ trong lễ vu quy

Sáng 25/10, sau lễ hôn phối tại Nhà thờ Tân Định (TPHCM), Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát (Phát Nguyễn) tiếp tục hành trình trọng đại với lễ vu quy ấm cúng tại tư gia nhà gái trong sự chứng kiến của dàn sao đình đám.

Tư gia nhà gái được trang hoàng với cổng hoa ngập tràn sắc đỏ rực rỡ, tượng trưng cho may mắn và phước lành. Phông vải trắng kết hợp hoa tươi hồng - trắng tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, hài hòa với kiến trúc hiện đại.

Quỳnh Châu trang điểm nhẹ nhàng, diện áo dài truyền thống đỏ rực, chất liệu lụa cao cấp ôm sát tôn lên vóc dáng cao ráo 1,75m, trên ngực đính một nhành hoa làm điểm nhấn. Chú rể Phát Nguyễn cũng lịch lãm với áo dài đỏ toát lên vẻ nam tính.

Chia sẻ trên VnExpress, á hậu nói: "Tôi đã chờ đợi ngày này từ lâu. Sau 5 năm gắn bó, cả hai cảm nhận có sự chín chắn, trưởng thành để tiến tới hôn nhân".

Sau lễ gia tiên, Quỳnh Châu lên xe hoa về nhà trai ở Đồng Nai. Tiệc cưới của họ sẽ diễn ra tối 26/10 tại một trung tâm tổ chức sự kiện, dự kiến đón nhiều người nổi tiếng tham dự.

Quỳnh Châu và Phát Nguyễn bắt đầu tìm hiểu từ năm 2020, chính thức công khai tình cảm vào dịp Giáng sinh 2022. Trong suốt 5 năm bên nhau, cả hai luôn giữ mối quan hệ kín đáo, ít chia sẻ với truyền thông.