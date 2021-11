Á hậu bị chỉ trích gay gắt vì ngoại tình với Chân Tử Đan, bỏ phố về quê mở quán trọ

Mối tình ồn ào với Chân Tử Đan từng khiến Vạn Ỷ Văn phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích.

Dù vậy, Chân Tử Đan vẫn kiên quyết ly hôn vợ để chạy theo người tình. Trong một bữa tiệc của đài ATV, anh cầm hoa, lên sân khấu quỳ xuống gối trước Vạn Ỷ Văn rồi cầu hôn: "Anh sẽ dùng cả đời này để yêu em."



Hành động của Chân Tử Đan khiến Vạn Ỷ Văn cảm động rơi nước mắt. Cô đáp lại: "Em cũng sẽ không gả cho ai khác ngoài Chân Tử Đan".



Thế nhưng, dẫu thề thốt rất nhiều nhưng cặp đôi vẫn chẳng thể gắn bó dài lâu. Sau 4 năm bên nhau, cả hai chia tay do Chân Tử Đan qua Mỹ phát triển sự nghiệp. Khoảng cách địa lý cùng những bất đồng quan điểm ngày càng đẩy họ ra xa nhau, cuối cùng tan vỡ.



Chia tay Chân Tử Đan, Vạn Ỷ Văn phải trải qua một quãng thời gian dài bị tổn thương. Chỉ đến khi gặp lại biên kịch Trần Thập Tam, người cũng từng đóng chung trong Đàn Cello và số 38, cô mới mở lòng yêu một lần nữa.



Trần Thập Tam vốn yêu thầm Vạn Ỷ Văn từ lâu, nhưng trước đây cô đã có người yêu nên anh không dám thổ lộ. Số phận đưa đẩy để họ gặp nhau một lần nữa trong bữa tiệc. Để rồi chỉ sau 7 ngày trò chuyện, Trần Thập Tam đã ngỏ lời cầu hôn Vạn Ỷ Văn.



Bất ngờ thay, Vạn Ỷ Văn lại nhanh chóng nhận lời cầu hôn của biên kịch họ Trần. 4 tháng sau đó, cặp đôi đã tổ chức hôn lễ nhỏ tại một giáo đường ở Las Vegas. Khi ấy, cuộc hôn nhân "chớp nhoáng" của Vạn Ỷ Văn và Trần Thập Tam từng khiến cả làng giải trí Hong Kong chấn động.

Vạn Ỷ Văn và ông xã hiện tại - biên kịch Trần Thập Tam.

Ngoại tình với bồ trẻ, bỏ phố về quê mở quán trọ



Sau khi kết hôn với Trần Thập Tam, tuy rất mong mỏi có con nhưng Vạn Ỷ Văn vẫn không thể làm mẹ. Cô sảy thai đến 3 lần do sức khỏe quá yếu lại từng chịu nhiều tổn thương do đóng phim.



Dẫu vậy, Trần Thập Tam vẫn yêu thương vợ hết mực. Thậm chí, khi Vạn Ỷ Văn khuyên chồng tìm người phụ nữ khác để kết hôn, anh vẫn cương quyết khước từ, một mực ở bên cô.



Cũng vì thế, cuộc hôn nhân không con cái của Vạn Ỷ Văn từng được nhiều người ngưỡng mộ. Song đến năm 2018, cô bất ngờ bị bắt gặp hẹn hò trên phố với bạn diễn kém tuổi Lý Tư Tiệp. Không những có nhiều hành động thân mật, cả hai còn hôn nhau trong mưa.



Sau khi hình ảnh này lan tràn trên mặt báo, Vạn Ỷ Văn ra sức thanh minh. Cô cho biết mình không hề "khóa môi" Lý Tư Tiệp, sở dĩ có bức ảnh kia là do góc chụp, nhưng dư luân vẫn không khỏi xôn xao, nghi ngờ.



Scandal rùm beng khiến hình tượng của Vạn Ỷ Văn bị ảnh hưởng nặng nề. Cuộc hôn nhân của mỹ nhân họ Vạn cũng được cho là đã "đứng trên bờ vực thẳm". Nào ngờ cả hai vẫn không ly hôn.



Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, Vạn Ỷ Văn rời Hong Kong, chuyển về sống ở vùng núi Mạc Can, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Cô mở homestay, nhà trọ cho thuê.



Chia sẻ về quyết định này, á hậu 51 tuổi tâm sự cô cảm thấy không còn hợp với cuộc sống xô bồ, muốn tìm đến sự bình yên bên những người thân. Theo Vạn Ỷ Văn, khung cảnh thôn quê dân dã, gần gũi với thiên nhiên ở vùng núi Mạc Can là cuộc sống mơ ước của cô.