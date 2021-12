9h sáng mai tọa đàm trực tiếp: Giải đáp "nóng" mở lại đường bay quốc tế

Your browser does not support the audio element.

Chính phủ đồng ý khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách thí điểm từ 1/1/2022, nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế, du lịch, không để Việt Nam tụt hậu so với các quốc gia trong khu vực; đồng thời tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ở nước ngoài được về quê hương trong bối cảnh Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp đến.

Theo đó, các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách được khôi phục với các địa bàn có hệ số an toàn cao. Trước mắt mở 9 đường bay giữa Việt Nam - Bắc Kinh/Quảng Châu (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan), Singapore, Vientiane (Lào), Phnom Penh (Campuchia), San Francisco/Los Angeles (Hoa Kỳ), trên cơ sở có hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp y tế phòng dịch đối với người nhập cảnh, đảm bảo an toàn, hiệu quả và thông suốt.