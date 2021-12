99% học sinh THPT Nghệ An được tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 an toàn

Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 – 17 tuổi được Nghệ An bắt đầu triển khai từ ngày 27/11, việc tiêm vaccine thực hiện theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi 16-17 tuổi và hạ dần độ tuổi) theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương.

