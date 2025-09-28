90% nhân sự công nghệ đang dùng trí tuệ nhân tạo trong công việc

Phát hiện này xuất hiện trong bối cảnh sự trỗi dậy của AI kéo theo cả lo ngại, sự phấn khích lẫn kỳ vọng về việc công nghệ này có thể tác động ra sao đến việc làm và nền kinh tế. CEO Anthropic Dario Amodei từng gây chú ý hồi tháng 5 khi nói rằng AI có thể dẫn đến tình trạng thất nghiệp tăng vọt, dù sau đó nhiều chuyên gia công nghệ khác tìm cách hạ nhiệt lo ngại này.

Báo cáo do bộ phận nghiên cứu DORA của Google công bố, dựa trên 5.000 phản hồi từ các chuyên gia công nghệ trên toàn thế giới, cho thấy 90% số người tham gia khảo sát đang dùng AI trong công việc, tăng 14% so với năm ngoái.

Google là một trong nhiều công ty muốn tận dụng xu hướng phát triển phần mềm có sự hỗ trợ của AI; hãng cung cấp các công cụ từ miễn phí đến 45 USD mỗi tháng, hỗ trợ viết mã và triển khai các tác vụ phát triển phần mềm. Công ty cũng đối mặt cạnh tranh khốc liệt, không chỉ từ Microsoft, OpenAI, Anthropic mà còn từ các startup AI như Replit và Anysphere, những hãng đang chứng kiến giá trị định giá tăng vọt nhờ làn sóng các doanh nghiệp công nghệ ứng dụng AI.

Ryan J. Salva, người phụ trách các công cụ lập trình của Google như Gemini Code Assist, cho biết “phần lớn” các nhóm tại Google hiện đang dùng AI, và công nghệ này đã được tích hợp vào mọi khâu, từ cách viết tài liệu đến trong các trình biên tập mã nguồn của Google.

“Nếu bạn là kỹ sư tại Google, không thể tránh khỏi việc sẽ dùng AI trong công việc hàng ngày”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN trước khi báo cáo được công bố.