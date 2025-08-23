9 việc nên làm trong ngày mùng 1 tháng cô hồn năm 2025

Theo quan niệm dân gian Việt Nam từ xa xưa, tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, thời điểm nhiều vong hồn trở lại trần gian, mang theo những điều xui rủi.

Tháng cô hồn năm 2025 sẽ bắt đầu từ ngày 23/8 (1/7 âm lịch) đến hết ngày 21/9 dương lịch (30/7 âm lịch).

Vào ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch - tháng cô hồn, theo dân gian, ngoài kiêng làm những việc trọng đại, các gia đình bày lễ cúng thành tâm, và thực hiện một số điều để cầu may mắn bình an, tránh điều xui rủi.