9 trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Pisa, Ý

Leo tháp nghiêng

Tháp Nghiêng Pisa cao 56m, với 251 bậc thang, khiến du khách có cảm giác “rung rinh” khileo lên đỉnh. Tòa tháp bắt đầu xây năm 1173, nghiêng từ 1178 do lún đất, hoàn thànhnăm 1370 vàđượcgia cố vào cuối thế kỷ 20. Mỗi lượt chỉ cho 45 người, nên hãy đặt vé online hoặc đặt vé ngaykhiđến Pisa để tránh hết chỗ.

Chiêm ngưỡng nghệ thuật của nhà thờ Chánh tòa Pisa (Doum di Pisa)﻿

Duomo di Pisa, hơn 1.000 năm tuổi,được khởi công xâydựngtừ năm 1063 để kỷ niệm chiến thắng củahải quân Pisa trong một chuyến hải trình tới Sicily. Nhà thờ sử dụng đá cẩm thạch trắng - xám xa hoa. Nhiều vật liệu xây dựng “chiếc bánh nhiều lớp màu trắng” này được lấy từ chính chuyến hải trình. Mái vòm hình elip được thêm vào năm 1380.

Bên trong là bục giảng bát giác thế kỷ 14 của Giovanni Pisano, chạm khắc từ đá cẩm thạch Carrara. Trước khi vào nhà thờ, hãy quan sát 3 cặp cửa đồng thế kỷ 16 do các nghệ sĩ trường phái Giambologna chế tác, khắc họa sống động các câu chuyện Kinh Thánh, thay thế cửa gỗ cũ bị cháy năm 1596

Lắng nghe âm thanh trong nhà rửa tội

Phía sau nhà thờ Pisa, Battistero di San Giovanni là nhà rửa tội hình tròn nổi bật với 2 mái vòm chồng lên nhau và bức tượng đồng mạ vàng của John the Baptist từ năm 1395. Công trình được chế tác từ gạch đất nung, tấm chì và đá cẩm thạch trắng, hình dáng như một ly kem sundae.

Bên trong là bục giảng lục giác bằng đá cẩm thạch của Nicola Pisano, bồn rửa bát giác và các chi tiết đá cẩm thạch dạng dải tinh xảo. Trước khi rời đi, hãy leo lên hành lang trên để nghe nhân viên hướng dẫn trình diễn hiệu ứng âm thanh và vọng âm độc đáo của mái vòm đôi.

Chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật﻿

Bảo tàng Opera del Duomo, nằm ngayphíađông nhà thờ Pisa, trưng bày 26 phòngcác tác phẩmđiêu khắc và tranh quý từng trang trí nhà thờ. Điểm nhấn gồm Porta di San Ranieri củaBonanno Pisano (thế kỷ 12), tác phẩm chạm khắc ngà voi Đức Mẹ Đồng Trinh (1299) của Giovanni Pisano và Madonna del colloquio (khoảng 1250).

Du kháchcũng có thể thưởng ngoạn khu vườn yên tĩnh với cà phê và tầm nhìnrathápnghiêng, đồngthờichiêm ngưỡng cáctác phẩm từ thếkỷ 12 - 16 của Masaccio, Beato Angelico, Donatello, Benozzo Gozzoli, Nicola và Giovanni Pisano, Michelozzo.

Ngắm các tác phẩm nghệ thuật còn sót lại sau Thế chiến II tại Camposanto﻿

Nghĩa trang Camposanto ở Quảng trường Miracoli, Pisa, thành lập năm 1277, là nơi an nghỉ của tầng lớp thống trị. “Camposanto” nghĩa là “cánh đồng thiêng”, với đất được cho là từ đồi Calvary ở Jerusalem. Nghĩa trang từng trang trí bằng các tác phẩm nghệ thuật, điêu khắc và kho báu khảo cổ, nhưng bị thiêu rụi trong Thế chiến II. Nhiều lăng mộ Hy Lạp - La Mã vẫn còn nguyên, và dự án trùng tu kéo dài 60 năm đã phục hồi các bức bích họa quan trọng, nổi bật là Il trionfo della morte (Chiến thắng của Thần Chết) của Buffalmacco.

Tại Museo delle Sinopie, du khách có thể xem các bản phác thảo sinopie - bước chuẩn bị quan trọng trước khi vẽ bích họa trên thạch cao thời Phục hưng.

Khám phá lịch sử hàng hải

Năm 1998, khai quật gần ga Pisa San Rossore, chính quyền thành phố phát hiện di tích được bảo quảntốt của một con tàu La Mã từ thế kỷ 3 TCN đến thế kỷ 7, cùng các mảnh tàu khác từ thờihoàng kim củanềncộng hòa hàng hải.

Khám phá này là trung tâm bộ sưu tập Museo delle Navi Antiche di Pisa, nằmtrong kho vũ khí cũ của các vị vua Medici. Bảo tàng trưng bày hơn 800 hiệnvật, bao gồm xác tàu cổ, mô hình tái hiện hình dáng tàuthờicổđại, phản ánh mối quan hệ lâu đời của Pisa với biển cả. Muốn tránh đám đông có thểđibộdọc sông Arno đến Marina di Pisa, khoảng 10km, rồi quay lại bằng xe buýt hoặc xe đạp chia sẻCiclopi.

Ẩm thực tại những nhà hàng trattoria

Các nhà hàng trattoria rải rác khắp phố phục vụ món Tuscan từ nông sản tươi. Bạn có thể mua nguyên liệu picnic tại chợ Piazza delle Vettovaglie.

Bắt đầu tại Numeroundici với các món địa phương, hoặc đi bộ qua chợ đến Trattoria Sant’Omobono cổ kính. Nếu thích ravioli, ghé Osteria di Culegna hoặc Trattoria da Stelio - nơi có 60 năm kinh nghiệm chế biến món Tuscan.

Các món nên thử: cecina, bordatino alla pisana, tráng miệng với bánh tart sôcôla và torta co' bisheri.

Khám phá lịch sử tự nhiên ở Calci﻿

Quần thể Certosa di Calci, cách Pisa khoảng 10km về phía đông, là một tu viện lớn được thành lập năm 1366, gồm nhà thờ, nhà nguyện, hiệu thuốc, phòng ăn và khu vườn yên tĩnh. Hiện nay, nơi đây là Bảo tàng Quốc gia Certosa Monumentale di Calci, kết hợp các sảnh lịch sử và Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Đại học Pisa. Du khách cần tour có hướng dẫn để tham quan tu viện, nhưng bộ sưu tập lịch sử tự nhiên có thể xem tự do.

Tìm nấm truffles ở San Miniato﻿

San Miniato, cách Pisa khoảng 40 phút về phía đông, nổi tiếng với nấm truffles quý hiếm mùa thu, cùng nhiều loại nấm khác quanh năm trên sườn núi đá vôi. Chỉ những thợ săn truffles (tartufai) được chứng nhận mới được phép săn cùng chó của họ. Thợ săn Massimo Cucchiara tổ chức các tour săn nấm cho người nghiệp dư. Cuối tháng Mười một, thị trấn tổ chức lễ hội truffle trắng với các hoạt động chế biến, nếm thử và đấu giá, kèm cơ hội tham gia săn nấm truffles cùng tartufai.