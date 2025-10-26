9 thói quen lái xe khiến bạn bị đánh giá “già trước tuổi”

Không cần tóc bạc hay đeo kính lão, cách bạn cầm lái cũng có thể vô tình “tố cáo” tuổi tác. Trong bối cảnh giao thông năm 2025 ngày càng nhanh, nhiều công nghệ hỗ trợ xuất hiện, một số thói quen cũ kỹ khiến người lái trông chậm chạp và lạc hậu hơn thực tế. Dưới đây là 9 hành vi thường thấy sau vô-lăng dễ làm bạn bị đánh giá “già trước tuổi”.

1. Cầm điện thoại nghe gọi khi đang lái

Không chỉ vi phạm luật và mất an toàn, cầm điện thoại áp tai còn khiến người khác nghĩ bạn lỗi thời. Hầu hết ô tô 10–15 năm gần đây đều có kết nối rảnh tay, vì vậy hãy dùng Bluetooth hoặc giá đỡ thay vì cầm tay kiểu cũ.

2. Thiếu quan sát ở bãi đỗ và khu vực chung

Lái xe kiểu “đường của tôi”, chiếm chỗ, lấn vạch hoặc không để ý người đi bộ dễ bị quy vào nhóm tài xế lớn tuổi thiếu tinh thần chia sẻ. Lái xe văn minh, để ý xung quanh là tiêu chuẩn của giao thông hiện đại.