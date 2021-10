9 suy nghĩ sai lầm trong tình yêu, chị em cần thay đổi ngay nếu muốn hạnh phúc

Theo chuyên gia tâm lý Tuệ An, có rất nhiều trường hợp tìm gặp chuyên gia để chia sẻ, cho rằng mình đã rất vun vén, hao tâm tổn lực nghĩ cách thu hút và giữ chân người đàn ông mình yêu vậy mà hôn nhân vẫn không hạnh phúc. Khi hôn nhân đổ vỡ, nhiều người thường đổ lỗi do cánh đàn ông xấu xa, hay thay lòng đổi dạ. Tuy nhiên, chính phụ nữ cũng góp một phần nguyên nhân khiến mối quan hệ đó thất bại.



Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tình cảm và chữa lành mối quan hệ, Tuệ An đã đọc tên 9 sai lầm phụ nữ thường mắc phải khi yêu, chị em cần tuyệt đối tránh để giữ gìn hạnh phúc gia đình.