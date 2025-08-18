9 quốc gia thả hàng cứu trợ bằng máy bay xuống Gaza

Theo Xinhua

Quân đội Israel hôm 17/8 cho biết, tổng cộng 161 kiện hàng chứa thực phẩm đã được thả xuống Dải Gaza trong một chiến dịch cứu trợ có sự tham gia của chín quốc gia, trong bối cảnh nạn đói tiếp tục lan rộng sau gần hai năm xung đột.

Theo thông báo, Jordan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Đức, Bỉ, Pháp, Italy, Hà Lan, Đan Mạch và Indonesia đã cùng tham gia chiến dịch thả hàng. Quân đội Jorrdan cho biết khoảng 106 tấn lương thực và hàng cứu trợ đã được thả xuống trong hoạt động này.

9 quoc gia tha hang cuu tro bang may bay xuong gaza hinh anh 1
Hàng viện trợ được thả từ máy bay quân sự xuống khu vực Deir al-Balah ở Gaza, ngày 28/7. Ảnh: Anadolu

Quân đội Israel bắt đầu phối hợp thả thực phẩm từ cuối tháng 7/2025, sau khi chịu áp lực quốc tế gia tăng do tình trạng thiếu đói tại Gaza ngày càng nghiêm trọng. Tuy vậy, các chuyên gia và tổ chức cứu trợ cho rằng việc thả hàng từ trên không không đủ, thiếu an toàn và không hiệu quả trong việc ngăn chặn nạn đói, kêu gọi Israel cho phép nhiều xe tải viện trợ đi vào và tạo điều kiện khôi phục hệ thống y tế Gaza vốn đã bị tàn phá nặng nề bởi các cuộc không kích.

Cơ quan y tế tại Gaza cho biết nạn đói tiếp tục lan rộng, các bệnh viện ghi nhận thêm 7 ca tử vong trong 24 giờ qua, trong đó có hai trẻ em do suy dinh dưỡng. Tính đến nay, số người chết vì đói đã lên tới 258 người, bao gồm 110 trẻ em.

            9 quốc gia thả hàng cứu trợ bằng máy bay xuống Gaza
